Viagem ostentação é a nova tendência entre os millennials

16:13 · 14.12.2017 por Marlyana Lima - Editora

A hashtag #foodporn acompanha as imagens de pratos maravilhosos que os millennials experimentam em suas viagens

Não importa se é uma suíte deluxe, um hotel boutique, um hostel descolado ou uma comida extremamente gostosa (#foodporn). Postar nas redes sociais tornou-se parte essencial de qualquer viagem para os millennials. Levantamento realizado pelo Hoteis.com, confirmou que a nova tendência entre esse nicho é a "viagem ostentação", com direito a muitas selfies exibidas nas mídias sociais para ganhar elogios. A pesquisa foi conduzida pela One Poll, em novembro de 2017. Os dados são baseados em 9 mil entrevistas realizadas em 30 países.

Fazer selfies ou não fazer selfies ... isso nunca é a questão. Os números revelam que mais de um em cada 10 viajantes admite que a primeira coisa que eles fazem quando chegam a um hotel é tirar uma selfie para as redes sociais.

A pesquisa também mostra que existe uma nação de influenciadores. Para se ter ideia, o viajante médio gasta 65 minutos por dia nas férias em redes sociais com o Facebook (68%) e Instagram (43%) que são os canais sociais de escolha para mostrar tudo aos amigos em casa. E mais: 17% das pessoas escolhem um hotel com base nas imagens das redes sociais que podem compartilhar em seus posts. Ou seja, o quarto deluxe com uma visão digna de Instagram leva vantagem sobre as demais acomodações para esse perfil de viajante.

O relatório anual de Mobile Travel Tracker aponta que, entre aqueles que postam por curtidas, 30% admitem gastar mais de quatro horas por dia em seus celulares durante a viagem, muitas vezes mais coladas na tela pequena do que nas paisagens do destino.

Quando se trata sobre o que os viajantes conectados estão ostentando mais em suas viagens, os posts de comida (44%) estão em alta. A hashtag #foodporn acompanha as imagens de pratos estranhos e maravilhosos de todo o mundo.

Primeiro a selfie

Sendo uma geração de adeptos a filtros e viciados em pau de selfie, mais de metade (53%) desses viajantes - com idade entre 18 e 29 anos - admite que prefere postar uma selfie do que uma foto com os seus entes queridos durante as férias. Não só isso: mais homens (45%) do que mulheres (42%) admitiram seu amor por uma selfie.

A nova pesquisa também provou a teoria muito discutida de que o romance "está morto". Pelo menos 14% admitem que preferem viajar com seu smartphone do que com seu parceiro. Os viajantes ficam ainda mais nervosos quando o telefone fica sem bateria (15%) do que se eles discutissem com seu parceiro em uma viagem (8%) #FOMMO (fear of missing my mobile ou medo de perder meu celular, numa tradução livre).

Relatório

"Na Hoteis.com, sabemos que 28% das pessoas não gostariam de aproveitar suas férias sem o seu smartphone na mão - como eles poderiam fazer a melhor selfie ou mostrar seus amigos em casa? Não só isso, também sabemos que conseguir a imagem perfeita desempenha um papel ainda maior para 11% dos viajantes, admitindo que eles posariam em qualquer lugar para aquela selfie impecável, muitas vezes colocando selfies antes da segurança", diz Daniel Craig, vice-presidente de Mobile na Hoteis.com.

"Com um terço dos viajantes que se recusam a reservar um hotel que não oferece Wi-Fi gratuito, há uma clara demanda para que os viajantes estejam conectados o tempo todo. Na Hoteis.com, temos ótimos lugares para ficar e estamos seguros de que os amantes das selfies terão muitas oportunidades para tirar a foto #semfiltro ideal para o Instagram”, completa Craig.