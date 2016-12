Valle Nevado no verão: uma experiência diferente na Cordilheira dos Andes

13:46 · 30.12.2016 / atualizado às 13:51

O Chile continua como um dos destinos mais procurados por turistas na América do Sul. A diversidade de suas paisagens e das experiências que oferece já garantiram um aumento de 28% no número de visitantes no primeiro semestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015, o que representa cerca de 2,8 milhões de turistas estrangeiros.

Em Valle Nevado, 114 mil dos 254 mil turistas que visitaram a estação na temporada de inverno, que foi de julho a setembro de 2016, eram brasileiros, que seguem sendo líderes de visitação no destino de neve que é o mais próximo de Santiago, a menos de 2 horas de carro, e o maior da América Latina.

No verão, a paisagem da Cordilheira dos Andes se renova, mantendo alguns pontos com neves eternas, mas mostrando com mais intensidade os diversos tons de marrom e bege que caracterizam seu terreno prioritariamente rochoso, com alguma vegetação, e fauna com destaque para o condor, uma das maiores aves do mundo. Com isso, surgem novas possibilidades de experiências em Valle Nevado.

Como os hotéis - Tres Puntas, Puerta del Sol e Valle Nevado - ficam fechados fora da temporada de inverno, basta contratar um transfer ou alugar um carro a partir de Santiago para ir passar o dia a mais de 3 mil metros de altitude.

Localizado a cerca de 60km de Santiago a partir do aeroporto, a estação de Valle Nevado possui seis restaurantes, seis bares e pubs, 44 pistas para esqui ou snowboard, 17 teleféricos, lojas e apartamentos residenciais.

Conheça todas as atrações de verão a seguir. Os ingressos estão à venda somente no local, na Valle Nevado Store, e os passeios estão sujeitos a condições climáticas.

Teleférico Mirador

Passeio inesquecível no teleférico Mirador, com vistas espetaculares da montanha. O passeio, de ida e volta, dura aproximadamente 20 minutos e percorre uma extensão de 4.600 metros, chegando a 3.300m de altitude em relação ao nível do mar. É possível andar de bicicleta pelo Valle Nevado no verão e é permitido subir com a magrela pelo teleférico. O ingresso diário dá direito a subidas ilimitadas das 10h às 17h, até 31 de abril de 2017. Preço: $19.000 pesos chilenos.

Almoço “A Lo Pobre”

Além do passeio, esse combo dá direito a almoço com grelhado típico “a lo pobre” (contrafilé, salmão ou merluza servidos com cebola recheada, ovo e batata frita) e refrigerante, água ou taça de vinho nos restaurantes Bar Lounge ou La Fourchette. Período: até 30 de abril de 2017. Preço: $29.000 pesos chilenos.

Cavalgadas

Circuito com duração de 2 horas, saindo da base da estação, percorrendo as lindas paisagens da Cordilheira, passando pela parte superior do Cerro Mirador e chegando ao Embalse Ballicas. A disponibilidade é sob demanda e sujeita às condições climáticas. A solicitação deve ser feita com um mínimo de 48h de antecedência, para um mínimo de 6 pessoas. Inclui guia. Preço: $30.000 pesos chilenos por pessoa.

Hiking

Circuito com duração de 2 horas, com as melhores vistas da Cordilheira. Ideal para caminhar e contemplar o condor andino em seu habitat natural. A disponibilidade é sob demanda e sujeita às condições climáticas. A solicitação deve ser feita com um mínimo de 48h de antecedência, para um mínimo de 6 pessoas. Inclui guia. Preço: $20.000 pesos chilenos por pessoa.

Passeio em raquetes de neve

Circuito com duração de 1 hora, com um equipamento semelhante a uma raquete de tênis, que é fixada sob os sapatos. Os participantes terão a oportunidade de caminhar ao ar livre e em ritmo relaxado. O passeio percorre um circuito exclusivo para essa atividade, destacando as melhores paisagens e vistas das partes da montanha ainda nevadas. A disponibilidade é sob demanda e sujeita às condições climáticas. A solicitação deve ser feita com um mínimo de 48h de antecedência, para um mínimo de 6 pessoas. Inclui guia. Preço: $25.000 pesos chilenos por pessoa.

Temporada de Inverno 2017

Ainda faltam alguns meses para a temporada de inverno 2017, mas esse é o melhor momento para fazer as reservas para o próximo ano. O resort está oferecendo ótimos descontos para os viajantes que optarem pela reserva antecipada em um de seus três hotéis - Hotel Valle Nevado, Hotel Puerta del Sol ou Hotel Tres Puntas - ou nos apartamentos para locação.

Para um mínimo de três noites entre 7 de julho e 22 de setembro de 2017, o hóspede terá 20% de desconto. Nesse mesmo período, que é a época da melhor neve para esquiar e praticar snowboard, reservando um mínimo de sete noites, o desconto é mais alto: 25%. A melhor oportunidade, 35% de desconto, é oferecida para um mínimo de três noites em um dos hotéis no período entre 23 de junho e 7 de julho de 2017, logo no início da temporada. As reservas para locação de apartamentos também oferecem 20% de desconto durante toda a temporada de inverno, que vai de 23 de junho a 22 de setembro de 2017.

Mais informações e reservas: vallenevado.com/pt