Vai viajar nessas férias? Conheça dez plataformas indispensáveis

11:37 · 28.12.2016

Aplicativos podem facilitar a vida de um viajante. Do câmbio à localização, as informações podem evitar imprevistos

Quem está planejando uma viagem precisa se preparar para evitar os imprevistos de última hora. Câmbio, agendamento de voos e hotéis, escalas, localização, comunicação, aluguel de casa, transporte e até mesmo regras de sobrevivência são algumas das preocupações de um viajante.

Com a chegada da alta temporada, a BeeCâmbio - a primeira correspondente cambial brasileira totalmente online listou dez plataformas que são indispensáveis para quem vai se aventurar pelo mundo

BeeCâmbio

Para quem não quer enfrentar burocracias e casas de câmbio desconhecidas pelo Brasil afora, a plataforma online permite a compra e a troca de moedas estrangeiras com atendimento virtual. O viajante compra a moeda que necessita pelo site e recebe via delivery, ou opta por fazer a retirada no local de preferência. Além disso, é possível criar alertas para obter as menores cotações do mercado, como também receber descontos progressivos a partir da quantidade de câmbio comprada. Além do site, é possível contatar o serviço por meio de Chat, Whatsapp, Telegram, Skype, e-mail e telefone. A plataforma é brasileira e está disponível em mais de 40 cidades ao longo do território nacional.

Skype

Uma plataforma como o Skype é essencial para poder manter contato com os amigos e a família, principalmente para quem viaja sozinho e por um longo período de tempo. Além disso, as ligações são completamente gratuitas e podem ser feitas em vídeo, deixando todo mundo mais próximo. O aplicativo está disponível para iOS e Android.

FlightAware

Para quem vai pegar o avião e não quer perder tempo baixando apps individuais de cada aeroporto ou companhia aérea, esse aplicativo permite que o viajante rastreie qualquer voo em tempo real, além de enviar alertas e notificações de atrasos nos aeroportos ao redor do mundo. A plataforma funciona em mais de 55 países e, além do site, está disponível via iOS e Android.

LoungeBuddy

A plataforma é feita para quem escolhe voos com conexões longas e terá que esperar horas em um aeroporto. O LoungeBuddy oferece acesso instantâneo a 170 lounges pelo mundo que cobram somente pelo uso, além de permitir também o agendamento em cada um deles. Quer um banho ou um local tranquilo para descansar entre um voo e outro? O aplicativo está disponível via iOS e Android.

Airbnb

Através do Airbnb é possível buscar, salvar e compartilhar o lugar perfeito para a sua estadia em determinada região. A plataforma disponibiliza o aluguel por guest houses de diversos locais, desde casas e flats completos até um pequeno quartinho em uma casa afastada da cidade. Os preços variam, mas geralmente são bem mais baratos que os hotéis tradicionais. A plataforma permite que você converse com seu host antes mesmo de chegar ao destino, para que não haja nenhum problema durante a estadia. O Airbnb está disponível gratuitamente para Android e iOS, além do site.

MetrO

Para aqueles que optam por explorar os locais a pé, a plataforma indica quais são os caminhos mais baratos e eficientes, incluindo metrôs, trens e ônibus, em mais de 400 cidades ao redor do mundo. O aplicativo ainda permite que o usuário faça download dos mapas da cidade no celular, para facilitar a escolha de rotas até quando não há sinal de internet. É gratuito e disponível para iOS.

Fieldtrip

O aplicativo é para aqueles que gostam de conhecer os lugares turísticos da região. O Fieldtrip oferece, através de sistema de localização do Google, os locais e eventos turísticos que estão mais próximos do usuário, como pontos históricos, bares, restaurantes ou baladas. É gratuito e está disponível para iOS e Android.

SAS Survival Guide

A plataforma é mais indicada para quem prefere passeios radicais e aventuras completas. Criado por um ex-soldado e instrutor do SAS (Serviço Aéreo Especial), o aplicativo possui centenas de dicas de sobrevivência, como a forma correta de usar uma bússola, de fazer fogo ou mesmo de decifrar um código morse. Está disponível para iOS e Android.

Duolingo

O aplicativo ensina a ler, escrever, ouvir e falar diversos idiomas a partir de jogos e lições rápidas que podem ser feitas até mesmo dentro do ônibus. O Duolingo tem 27 línguas disponíveis e possui várias fases, para você passar para a seguinte, precisa completar a anterior. É gratuito e disponível para iOS e Android.

Wiffinity

Ainda que não seja o ponto mais importante da viagem, o WiFi às vezes torna-se extremamente necessário em algumas situações. Com o aplicativo, graças a uma sempre crescente lista de redes de WiFi e senhas atualizadas por usuários, você pode encontrar pontos para ficar online ao redor de todo o mundo. A plataforma está disponível via iOS e Android.