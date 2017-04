Universal Studios Florida inaugura atração inspirada em Jimmy Fallon

16:40 · 06.04.2017

Jimmy Fallon inaugurou a atração com um desfile cheio de papel picado, bem ao estilo de Nova York ( Divulgação )

A nova atração leva os visitantes a uma corrida cheia de ação contra o próprio Jimmy Fallon pela Big Apple, e faz com que sejam imersos no mundo do talk show noturno número 1 dos Estados Unidos, o “The Tonight Show”.

O próprio Jimmy Fallon deu o pontapé inicial durante a celebração com um desfile cheio de papel picado, bem ao estilo de Nova York, no Universal Studios Florida, que trouxe toneladas de confetes, um carro alegórico customizado e os personagens amados do Universal Orlando.

Junto com Jimmy no espetacular carro estavam a banda – The Roots, o locutor do Tonight Show – Steve Higgins, o quarteto Ragtime Gals, o amado mascote Hashtag the Panda e até Stepdad Gary, da famosa esquete “Ew!”. Tudo culminou em uma contagem regressiva para a abertura oficial da atração e no corte de um laço de fita especial.

“Estou feliz. Estou agradecido. Estou animado. Toda essa experiência tem sido um verdadeiro simulador de montanha-russa emocional”, disse Jimmy Fallon.

"Race Through New York Starring Jimmy Fallon" é a primeira atração do Universal Studios Florida a ter uma nova experiência de Virtual Line – permitindo que os visitantes aproveitem outras áreas do parque enquanto esperam “virtualmente” pela sua vez de entrar na atração.

