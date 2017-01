Universal Orlando Resort anuncia as atrações musicais do Mardi Gras 2017

16:41 · 12.01.2017

O Mardi Gras é uma versão familiar da famosa festa de New Orleans, com direito a desfile de carros alegóricos e gastronomia cajun ( Divulgação )

O Universal Orlando Resort anunciou nesta quinta-feira, dia 12, as atrações da música que subirão ao palco para a celebração do Mardi Gras 2017 – uma versão familiar da famosa festa de New Orleans, que apresenta gastronomia cajun, o autêntico clima de New Orleans, um desfile espetacular e – em noites selecionadas – shows ao vivo com músicos consagrados dos mais diversos gêneros que vão do pop e R&B ao rock e disco.

O Universal's Mardi Gras 2017 ocorrerá diariamente de 4 de fevereiro a 25 de março, proporcionando aos visitantes 50 noites para celebrar. E por 12 noites selecionadas do evento, os visitantes poderão assistir a shows musicais de artistas internacionalmente reconhecidos, incluindo o grupo vencedor de prêmios e discos de platina Fifth Harmony, Ne-Yo, três vezes vencedor do Grammy, o cantor e compositor Toby Keith e a banda de rock Collective Soul.

A celebração também inclui um desfile noturno com temas, alegorias e carros únicos do Mardi Gras – assim como música inspirada em Nova Orleans, dezenas de coloridos dançarinos, performances com pernas de pau e mais de um milhão de contas.

O desfile desse ano contará com seis carros inspirados em inéditas Criaturas Míticas, incluindo The Dance of the Dragon, The Flight of the Pegasus e The Rise of the Garuda. Todos os carros alegóricos do Mardi Gras foram projetados pela Blaine Kern Artists, a mesma empresa que trabalha artesanalmente na celebração icônica de Nova Orleans desde 1947.

Os visitantes também poderão desfrutar da autêntica culinária em estilo Nova Orleans no French Quarter Courtyard e se divertir com performances de bandas que vieram direto da Bourbon Street. A diversão do Mardi Gras do Universal Orlando está incluída no ingresso para o Universal Studios Florida ou no Passe Anual.

Mais informações: www.universalorlando.com/Events/Mardi-Gras/Overview.aspx.