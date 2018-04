Universal Orlando anuncia novidades para o Halloween 2018

14:41 · 30.04.2018

Para quem gosta de filmes de terror e casas assombradas, a próxima temporada de Halloween do Universal Orlando Resort promete bons sustos. Vai ser preciso uma dose a mais de coragem para explorar a "Dead Exposure: Patient Zero" (em português: Exposição Mortal: Paciente Zero) nova área temática que funcionará entre 14 de setembro a 3 de novembro de 2018. Veja vídeo de lançamento:

Os criadores do festival Halloween Horror Nights agora trazem de volta a casa favorita dos fãs de um jeito totalmente novo e assustador. Em "Dead Exposure", os visitantes serão transportados para a Paris de 1982, onde um vírus está transformando as pessoas em zumbis terríveis. Enquanto eles tentam escapar dos mortos-vivos, ficarão cercados pela escuridão onde poderão ver apenas o que se esconde nas sombras debaixo de flashes brilhantes de luzes ultravioletas. Mas, é preciso cuidado, afinal nunca se sabe onde alguém ou alguma coisa pode estar escondida…