Universal Orlando abre loja especializada em donuts

13:51 · 02.05.2018

Se você é do tipo que adora aquelas rosquinhas doces, com recheios deliciosos e coberturas coloridas, vai ficar feliz em saber que o Universal Orlando Resort, abriu uma loja especializada em donuts.

A Voodoo Doughnut acaba de ser inaugurada no Universal CityWalk com um cardápio de mais de 50 tipos de donuts igualmente esquisitos e gostosos. Conhecida por sua energia ousada e excêntrica, a loja criada em Portland, nos Estados Unidos, parace feita sob medida para quem visita os parques da Universal.

A cerimônia de inauguração foi comandada pelos fundadores, Kenneth "Cat Daddy" Pogson e Tres Shannon. Pela primeira vez, ao vivo, eles apresentaram a figura carismática que aparece em todas as suas caixas rosa: o Barão da Voodoo Doughnut. Essa é a oitava unidade da rede e consolida a parceria da empresa com o Universal Parks & Resorts, que começou há mais de um ano com a inauguração da loja na área de gastronomia do parque de Hollywood.

Com mais tantos sabores no menu, os visitantes podem experimentar os donuts originais e tradicionais, além de criações nada comuns como o Bacon Maple Bar, com sua mistura de doce e salgado; o Grape Ape, coberto com pó de uva e lavanda granulada; ou o famoso donut com formato de boneco vodu, o Voodoo Doll, recheado com geleia de framboesa, coberto com chocolate e com uma "agulha" feita de pretzel.

Os mais ousados (e famintos) podem optar pelo Caixão de Donuts, que apresenta um caixão de madeira, artesanal, cheio com dezenas de rosquinhas. Também dá para se divertir com os objetos peculiares espalhados pela loja, incluindo obras de arte criadas por artistas de Portland e um trono gigante de donuts, exclusivo do espaço de Orlando. Outra novidade é o balcão onde os visitantes poderão assistir enquanto os mestres confeiteiros preparam as coberturas e os designs para os pedidos favoritos, como o Oh Captain, My Captain, o Memphis Mafia e o Mango Tango.