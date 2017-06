Um roteiro pelas melhores vinícolas do Texas

15:00 · 06.06.2017

Além de degustar e aprender sobre uvas e vinhos, os visitantes podem conhecer o passo a passo da produção das vinícolas no Texas Neste tur de dois dias pelo Texas, aproveite para conhecer e degustar os vinhos premiados

Procura por aventura em meio à natureza? Busca por parque de diversões? Quer admirar o céu estrelado dos Cânions? Quer, enfim, fazer uma boa degustação de vinhos? Assim é o Texas, o quinto maior estado produtor de vinho dos Estados Unidos. Isso também faz da região o destino ideal para quem busca uma boa degustação de vinho, com direito a paisagens inesquecíveis. A região do Hill Country concentra uma seleção de vinícolas na Bluebonnet Wine Trail, caminho que recebeu esse nome devido à quantidade de flores do tipo Bluebonnet nas margens da estrada.Siga um roteiro de dois dias, elaborado pela Texas Tourism, órgão responsável pelo setor no estado:

Primeiro dia

A charmosa cidade de Montgomery é a parada inicial. Fica a poucos quilômetros de Houston, no início da Bluebonnet Wine Trail. Por ali, está a Corn This! Winery, uma vinícola boutique que oferece vinhos produzidos com uvas variadas e sempre da melhor qualidade. Aproveite a visita para degustar as melhores safras. Os funcionários levam o visitante para conhecer o passo a passo da produção. Ele pode engarrafar e escolher o rótulo do próprio vinho.

A próxima parada é na Bernhardt Winery, um pedaço da Toscana no Texas. Em um ambiente familiar, é possível degustar um vinho de pequena produção, cercado pela natureza e clima aconchegante. Em seguida, visite a Peach Creek Vineyard, vinícola tomada por videiras que ocupam quase cinco acres e produzem diversos tipos de uvas. Deguste os vinhos da casa enquanto aprecia a vista para o lago.

O primeiro dia termina pela Bluebonnet Wine Trail. Pare na Messina Hof Winery and Resort, faça um tour para conhecer e degustar os vinhos premiados e aproveite as atividades oferecidas por eles, como aula de gastronomia e harmonização de vinho. Outra dica é jantar no restaurante The Vintage House, localizado no local, e passar a noite no The Villa Bed & Breakfast, o único resort “quatro diamantes” na região do Brazos Valley. Aproveite para descansar e recarregar as energias para o segundo dia pela região.

Segundo dia

Para começar, coloque a Saddlehorn Winery em seu roteiro, uma das mais extensas vinícolas que visitará, com 390 acres de muita uva e beleza. Aproveite para degustar os vinhos armazenados dentro de celeiros desativados. São mais de doze opções de brancos e tintos. Maravilhosos. De lá, siga até a Pleasant Hill Winery, a última parada antes de voltar para Houston. Fundada por Bob e Jeanne Cottle há mais de 15 anos, a vinícola é o empreendimento que o casal estava predestinado a ter, já que os dois são descendentes de italianos e seus avós foram produtores de vinho na Itália. Aproveite a visita para conhecer um pouco mais da história da família e também para provar deliciosos vinhos locais.Antes de partir para Houston, aprecie o pôr do sol dessa região e aproveite para tirar muitas fotos durante a viagem de volta.