10:00 · 29.04.2018

Quem nunca ouviu falar sobre Troia? A lendária história de guerras e conquistas ganha contornos reais na Turquia. É lá que se encontra um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, visitados por turistas e pesquisadores.

Para marcar o 20º aniversário da admissão do sítio à lista de Patrimônio Cultural da Unesco, o Ministério da Cultura e Turismo da República da Turquia declarou 2018 como o “Ano de Tróia”. Por conta disso, várias atividades estão sendo realizadas, em escala global, para promover o destino.

Uma das ações inclui o lançamento de uma aeronave da Turkish Airlines caracterizada em homenagem ao tema. A companhia voa para 302 destinos em 121 países apresentou o A-321 customizado em evento especial no novo hangar da Technic Inc.. “Como companhia aérea da Turquia, buscamos promover o nosso país e os nossos valores. O Trojan, que remonta a 3000 a.C, é uma das civilizações da Anatólia que possui histórias épicas. E, por isso, temos a honra de apresentar nossa aeronave com o tema para todos os destinos globais que operamos", afirmou M. Ilker Ayci, presidente do conselho da aérea.

Destino único

Troia, que foi incluída na lista de Patrimônio da Unesco em 1998, é um dos edifícios antigos mais importantes do mundo. "A proteção deste valor arqueológico, que constitui um dos blocos de construção mais fundamentais desta geografia em que vivemos, continuará tendo essa relevância para nós e para as futuras gerações", declarou, na ocasião, o governador da província de Çanakkale, Orhan Tavli.

Localizada próximo da aldeia de Tevfikiye, Troia é uma das cidades antigas mais famosas do mundo. A Anatólia sempre desempenhou um papel importante em termos de conexões comerciais e culturais com outras regiões, devido à sua localização estratégica na geografia do Egeu e dos Balcãs.

Destruída e reconstruída 9 vezes por várias razões, a cidade é considerada uma referência para outros sítios arqueológicos na Europa e no Mar Egeu, com seus mais de 3 mil anos de história.

Em Çanakalle se encontra o cavalo de Troia construído especialmente para o filme homônimo, com Brad Pitt. Embora cenográfica, a réplica do presente de grego é uma das atrações mais populares da cidade.