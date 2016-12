Turista poderá visitar o Mineirão nas férias com preço promocional

15:32 · 23.12.2016 / atualizado às 15:39

Os turistas poderão conhecer as áreas internas do "Gigante da Pampulha" ( Divulgação )

No período entre 6 e 15 de janeiro de 2017, o turista que se interessar em fazer um mergulho na história do futebol e nos bastidores do principal estádio de Minas Gerais terá direito a meia-entrada.

O Museu Brasileiro do Futebol está participando da campanha “BH, vem pra cá”, que a Belotur lançou nessa quinta-feira, dia 22, com o objetivo de aumentar o fluxo turístico de lazer na cidade aos finais de semana e gerar mais negócios para os setores ligados à cadeia do turismo, como hotéis, atrativos, comércio varejista da moda, bares e restaurantes. O Mineirão é uma das 100 entidades inscritas no projeto.

A ideia da campanha é simples. O hóspede, ao chegar ao hotel na capital mineira, recebe um cartão e, com ele em mãos, pode usufruir dos benefícios da campanha. No caso do Museu Brasileiro do Futebol, o visitante pagará R$10 para ter acesso à visita ao estádio, que passa por áreas restritas do ‘Gigante da Pampulha’, como vestiário e gramado, que são utilizadas por jogadores e imprensa nos dias das partidas, além de conhecer no MBF um pouco da história do esporte mais popular do planeta.

“É um final de ano com muitas novidades para os interessados em conhecer o Mineirão e o MBF. Será a primeira vez que a visita ao estádio funcionará no final de ano e também temos a expectativa de que a participação dos nossos espaços na campanha ‘BH, vem pra cá’, da Belotur, aumente ainda mais o número de visitantes em janeiro, que normalmente já é um mês com um bom fluxo de visitas”, comemora o coordenador do Museu Brasileiro do Futebol, Thiago Costa.

Campanha

“O BH, vem pra cá! pretende estimular o turismo de lazer em Belo Horizonte. A capital mineira tem uma diversidade incrível de opções de lazer e a ideia da Belotur é mostrar essa potência da cidade através de uma campanha que atraia visitantes para os finais de semana, atrelando serviços e comércio à nossa gastronomia e agenda cultural do período de férias, além dos nossos atrativos, como a Pampulha e o Circuito Liberdade, até a recém-inaugurada tirolesa na Serra do Curral. A ideia também é manter a cidade movimentada durante todo o ano, portanto a campanha vem para preencher um período de férias, que antecede o Carnaval, quando já esperamos meio milhão de turistas em BH”, comenta Gustavo Mendicino, diretor de Promoção e Marketing da Belotur.

A campanha ‘BH, vem pra cá’ é idealizada pela Belotur e conta com a parceria da Abrasel-MG, ABIH-MG, Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau e Distrito da Moda. Para saber quais são as demais empresas e atrativos da cidade que participam da campanha, acesse o site: www.pesquisabelotur.com.br/bhvempraca/

Museu Brasileiro do Futebol

Aberto ao público em 2013, o Museu Brasileiro do Futebol (MBF) se apresentou como uma nova opção de cultura, entretenimento e lazer em Belo Horizonte. Sediado no Mineirão, o MBF pretende expor, pesquisar e preservar artefatos materiais e imateriais do futebol brasileiro, propiciando aos seus visitantes uma imersão ao universo do futebol. O visitante faz uma visita aos bastidores do Mineirão e o turista ou apaixonado por futebol conhece áreas restritas, que são utilizadas por jogadores e imprensa nos dias das partidas. Todos estes espaços foram preparados durante a revitalização do Mineirão.