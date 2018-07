Turismo ganha força em Paraty durante a FLIP 2018

12:34 · 16.07.2018

Quem gosta de viajar (duplamente) - pelo mundo e através das histórias contadas nos livros - tem endereço certo para visitar no fim de julho. Além de ser uma belíssima cidade, com atrativos para turistas de todos os estilos, Paraty, no litoral fluminense, sedia de 25 a 29 deste mês a 16ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP.

O evento é uma verdadeira intervenção cultural que toma conta da cidade e abre espaço para lançamentos e venda de livros de todos os gêneros. Este ano, 33 autores convidados farão parte da programação oficial. São esperados mais de 20 mil pessoas ao longo do encontro. Uma das tradições do evento é homenagear um autor e a escolhida deste ano é Hilda Hilst, escritora paulista dona de obras como "Dez Chamamentos ao Amigo", "Tu não te moves de ti", "Amavisse", entre outras.

Para quem está pensando em fazer as malas ou já agendou a viagem rumo a Paraty, o que não faltam são dicas para aproveitar e descobrir o destino. Confira algumas delas, selecionadas pelo ViajaNet.

Centro Histórico

O ar colonial está presente em todos os espaços. As ruas de paralelepípedos, a Praça da Matriz, as belas igrejas como a de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora das Dores e de Santa Rita acabam levando os turistas a uma viagem no tempo. Vale a pena visitar o Casarão construído em 1850 que abriga Dom João de Orleans e Bragança (trineto de Dom Pedro II). A família costuma abrir as portas para almoços badalados nessa época do ano.

Gastronomia

Para quem não abre mão das delícias do lugar, o restaurante Punto Divino se encontra em uma casa colonial e dá a possibilidade ao visitante de fazer as refeições em uma aconchegante varanda. Os que querem se deliciar com doces regionais podem seguir direto para o Café Pingado (foto), onde é servido o massapão, que se assemelha a um bolo de coco. Os turistas que são fãs de junkie food podem conferir o Clandestino, casa que promete uma experiência inesquecível em formato de hambúrguer.

Natureza

Com tantas possibilidades, é bom reservar um tempo para conhecer as atrações naturais da cidade. As cachoeiras próximas, como a do Tobogã e do Tarzan, que têm fácil acesso para quem está no Centro, são um convite à aventura. Já o Poço das Andorinhas e a Toca da Ingrácia também valem a visita, mas têm caminhos mais difíceis. Caso não esteja acostumado com aventuras, há empresas que fazem passeios de jipe.

Passeio cultural

Além das atividades da FLIP, Paraty oferece um roteiro perfeito para quem gosta de descobertas incomuns e culturalmente instigantes. Vale visitar a Casa da Cultura, o Museu de Arte Sacra e o Parque Temático Mini Estrada Real que oferece um guia para explicar a história por trás das miniaturas de monumentos que pertencem à Estrada Real.

Aventuras

Paraty também é conhecida por adeptos do ecoturismo. O Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Área de Preservação Ambiental da Baía de Paraty oferecem atividades como passeios a cavalo, de caiaque, canoas, surfe, rafting e até tirolesa.