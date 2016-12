Trivago Awards 2017 revela as melhores hospedagens do Brasil

13:51 · 20.12.2016 / atualizado às 13:54

O maior buscador de hotéis do mundo, www.trivago.com.br reuniu e analisou mais de 175 milhões de avaliações de hotéis disponíveis em websites do mundo inteiro para premiar os 10 melhores hotéis do Brasil em diversas categorias com o Trivago Awards 2017.

O grande ganhador na categoria custo-benefício fica no Paraná. O nome Curitiba Casa Hostel já sugere a semelhança com uma casa, não só pela estrutura, mas no tratamento que os hóspedes recebem que faz com que eles realmente se sintam em casa.

A proprietária, Marina Brehm, acredita que o conjunto ‘estrutura, facilidades e localização’ conquistam as opiniões dos hóspedes. Ela também diz que existe um diferencial muito importante: “Nosso atendimento. Procuramos dar atenção a cada hóspede”, conta Marina, que ainda coloca a limpeza como outro ponto essencial.

O diretor geral do site, Johannes Thomas, comentou sobre o Trivago Awards 2017: “Nós agregamos e analisamos mais de 175 milhões de avaliações de hotéis de websites do mundo todo. Isso nos proporciona grande conhecimento sobre os pontos fortes dos hotéis. O prêmio reconhece os hoteleiros que oferecem experiências excepcionais para seus hóspedes e nós estamos orgulhosos e encantados em premiar essas conquistas", avaliou.

Ceará na lista

Jericoacoara, a praia que promete ser a sensação desta temporada de férias possui o único equipamento hoteleiro do Ceará a constar na lista do Trivago. O Villa Chic Hostel/Pousada tem estilo rústico e aconchegante e oferece apartamentos privativos com TV, ar-condicionado, frigobar e banheiro com ducha quente. Também oferece apartamentos coletivos para até oito pessoas em camas beliche, ventilador de teto e banheiro com ducha quente.A área de lazer conta com piscina e churrasqueira, cozinha completa para uso de nossos hóspedes, sinal de TV a cabo, Wi-Fi gratuito e recepção aberta 24 horas.

A boa avliação dos hóspedes também está ligada aos serviços de transfer Fortaleza / Jeri / Fortaleza em veículos 4x4 ou vans. O Villa Chic agenda passeios de bugue, quadricículos, cavalo ou charrete pelos principais pontos turísticos da vila de Jeri. Também conta com serviços de massagem e parcerias com escolas de Kite e Windsurfe.

Conheça a lista completa da categoria Custo-benefício:

Curitiba Casa, Curitiba Manga Rosa, Foz do Iguaçu Motter Home Curitiba, Curitiba Discovery, Rio de Janeiro Casa Cool Beans, Rio de Janeiro Concept Design Hostel, Foz do Iguaçu Santa Terê, Rio de Janeiro Pousada Encantos da Terra, Canela Villa Chic, Jijoca de Jericoacoara Clh Suítes Foz Do Iguaçu, Foz do Iguaçu

A categoria Hospedagem Alternativa, que reúne diferentes tipos de acomodações como hostels, pousadas, hotéis boutique, entre outros, é liderada pelo Discovery Hostel, no Rio de Janeiro. O hostel fica em uma casa do século XIX em Santa Teresa, perto de diversos pontos turísticos e do famoso bairro da Lapa.

Enrique Ibarra, proprietário do Discovery, conta que o hostel se esforça para que hóspedes do Brasil e do mundo se sintam em casa no Rio de Janeiro: “É isso que buscamos sempre, que todos que passem por nossa casa sintam-se acolhidos como membros de nossa grande família”. O prêmio, para Enrique, é mais uma motivação para que o Discovery continue melhorando a qualidade dos serviços todos os dias.

Conheça os vencedores da categoria Hospedagem Alternativa:

Discovery, Rio de Janeiro Motter Home Curitiba, Curitiba Pousada Doce Canela, Canela Canada Lodge, Campos do Jordão Curitiba Casa, Curitiba Bella Terra Pousada, Gramado Aram Yamí, Salvador Bahia Prime, Salvador Pousada Jardon, Campos do Jordão Casa Cool Beans, Rio de Janeiro

Na categoria 3 estrelas, o Hotel Di Capri, em Farroupilha, ficou na primeira posição. A proposta do Di Capri é ser versátil e atender de viajantes a negócios a casais comemorando datas especiais. Por isso, a estrutra oferece tanto suítes executivas e salas de reuniões, como suítes amplas com banheira, além de serviços como transfer gratuito para vários restaurantes da cidade.

O proprietário do hotel, Genuíno Zucco, mostrou entender o que os hóspedes mais levam em consideração: “Conforto, qualidade de serviços e bom atendimento”, conta Zucco.

Confira a lista dos 10 melhores 3 estrelas:

Di Capri, Farroupilha Holiday Inn Express Rio Branco, Rio Branco Kehl Haus, Gramado Ânima, Morro de São Paulo Comfort Bauru, Bauru Intercity Teresópolis, Teresópolis Bogari, Foz do Iguaçu Pietro Angelo, Foz do Iguaçu Drina Village, Belo Horizonte Viale Tower, Foz do Iguaçu

Entre os 4 estrelas, o Hotel Ritta Höppner, em Gramado, levou a primeira posição. O hotel, que fica localizado em frente a uma das principais atrações turísticas da cidade, o Mini Mundo, foi construído inspirado na arquitetura europeia.

Jussara Höppner, proprietária do hotel, conta que um dos segredos para ter hóspedes felizes é o engajamento da direção e de parte da família Höppner em prestar um ótimo serviço: “Acreditamos que o que faz nosso hotel ser especial é o fato de tratarmos cada hóspede de forma única. Temos cuidado em fazer com que cada necessidade seja atendida com presteza e agilidade, muitas vezes antes mesmo de ser expressa pelo hóspede”.

Veja quem está na lista dos 10 melhores 4 estrelas do Brasil:

Ritta Höppner, Gramado St. Hubertus, Gramado Oka da Mata, Praia da Pipa Le Renard, Campos do Jordão Rainha Do Brasil, Aparecida Valle Dincanto, Gramado Casa do Amarelindo, Salvador Windsor Brasília, Brasília Willisau, Teresópolis Villa Bahia, Salvador

O Belmond Hotel das Cataratas, Foz do Iguaçu, está no topo da categoria 5 estrelas no Brasil. O hotel é o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o que dá aos hóspedes acesso exclusivo ao parque, além de oferecer passeio de helicóptero e visitas guiadas.

Em agradecimento ao prêmio, o diretor geral do Belmond Hotel das Cataratas, Tiago Sarmento, conta o que torna o hotel especial: “É bastante gratificante sermos premiados por nossos clientes. Aqui no Belmond Hotel das Cataratas somos motivados a proporcionar experiências genuínas e inspiradoras, promovendo uma atmosfera ‘slow down & take time’ (desacelere e tome o seu tempo)”.

Veja a lista completa com os 10 vencedores da categoria 5 estrelas: