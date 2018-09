Trilha Carrossel é a nova atração da Chapada dos Veadeiros

17:40 · 17.09.2018

Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraiso, Goiás ( Augusto Miranda / MTur )

No calendário turístico brasileiro, 11 de setembro é o Dia do Cerrado. Para marcar a data, a direção do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Distrito de São Jorge, em Alto Paraíso (GO), inaugurou a Trilha Carrossel, aberta à visitação pública no domingo,16. A trilha leva até a cachoeira Carrossel, uma das principais quedas d'água do Rio Preto, até então intocada, dentro da unidade de conservação.

A atração tem um novo trecho integrado aos já conhecidos circuitos dos Saltos e Corredeiras. A caminhada de 4,5 km pode ser feita por entre as belas paisagens locais e conta com mirantes de contemplação da natureza e cânion com pontos de banho, além de vias de escalada esportiva. Já para a prática de canionismo no Rio Preto, que será permitido na nova trilha, o visitante deve procurar uma agência cadastrada para esse tipo de aventura.

Na avaliação do ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, a estruturação de produtos turísticos em áreas de conservação ambiental é uma grande oportunidade para o Brasil reposicionar sua imagem como destino de natureza e fazer jus ao título de País mais competitivo do mundo em atrativos naturais. “Precisamos mostrar ao mundo a beleza e a riqueza dos nossos parques. Para isso, temos que concretizar nosso potencial natural em atrações estruturadas para o viajante doméstico e internacional. Ao apostar cada vez mais fortemente no turismo como aliado, a Chapada dos Veadeiros fortalece sua marca de destino sustentável”, avalia.

Com nova configuração, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros recebe até 750 visitantes por dia. O turista pode entrar na área da unidade de conservação pelo acesso principal de 8h até o meio dia (ou quando a capacidade de visitantes se esgotar). No Centro de Visitantes, os recém-chegados escolhem a trilha desejada e tem até às 17h para retornar. A exceção é para a Travessia das Sete Quedas, trilha com 23 km que exige reserva prévia para pernoite no interior do parque. Todas as trilhas são sinalizadas e autoguiadas.