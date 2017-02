Triha Transcarioca será novo atrativo turístico do Rio de Janeiro

10:19 · 06.02.2017 / atualizado às 10:20

A Transcarioca possui 180 km de extensão. O percurso conecta Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, até o Pão de Açúcar, na Zona Sul

A partir do dia 11 de fevereiro, quando será oficialmente inaugurada a Trilha Transcarioca, turistas e moradores poderão desfrutar o Rio de Janeiro de um jeito diferente: caminhando por suas florestas. Considerada a maior trilha de longo curso do Brasil, a Transcarioca é fruto de um esforço conjunto de voluntários, governos, gestores de parques e instituições parceiras.

A nova atração da cidade possui 180 km de extensão e está devidamente demarcada nos dois sentidos. O percurso conecta Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, até o Pão de Açúcar, na Zona Sul, passando pelos principais atrativos naturais, históricos e culturais de sete unidades de conservação (UCs) presentes no seu traçado – incluindo o Parque Nacional da Tijuca, UC administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e um dos mais importantes cartões-postais do Rio.

Idealizada em 1990, a Transcarioca ficou na gaveta por muitos anos. Saiu do papel graças aos esforços de mais de mil voluntários, da parceria entre governos, gestores dos parques e diversas instituições que abraçaram a causa. No evento de inauguração da trilha, também serão lançados pela Conservação Internacional e pela produtora Bambalaio um guia de campo, um minidocumentário e o site oficial www.trilhatranscarioca.com.br, onde o visitante encontrará fotos, mapas, tracklogs no Google Maps e todas as informações necessárias para planejar cada caminhada.

“A implementação dessa trilha não foi fácil de fazer. Parabenizo a todos por terem alcançado esse objetivo. Uma iniciativa como essa no Brasil significa apresentar ao cidadão paisagens belíssimas que precisam ser conservadas. Que a Trilha Transcarioca seja a primeira de muitas”, destaca Ricardo Soavinski, presidente do ICMBio.

Uso público

Dos 25 trechos da trilha, 23 já estão devidamente sinalizados e podem ser percorridos pelos visitantes. As caminhadas, na maior parte do tempo, são feitas dentro das florestas do Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Natural Municipal de Grumari, Parque Natural Municipal da Cidade, Parque Natural Municipal da Catacumba, Parque Natural Municipal Paisagem Carioca e Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Além do potencial para a recreação, a Trilha Transcarioca é vista como uma poderosa ferramenta de conservação ambiental.

“O uso público é uma ferramenta importante de conservação das áreas protegidas e a ligação entre elas propicia também a criação de um corredor verde de conexão de fauna e flora, trazendo uma série de benefícios para a biodiversidade e manutenção da Mata Atlântica”, explica Horácio Ragucci, coordenador do Movimento Trilha Transcarioca, grupo composto por voluntários e adotantes dos trechos da trilha.

Para Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional, esta iniciativa dá oportunidade para cariocas e turistas conhecerem por dentro o patrimônio natural, histórico e cultural da cidade, “e também estimula o empreendedorismo, gerando oportunidades de trabalho e renda para os moradores das comunidades ao longo da trilha, por meio da conservação da natureza”, afirma Medeiros.

“O lançamento da Transcarioca é um marco importante para que as pessoas conheçam e visitem. Mas o trabalho ainda vai continuar em diversas outras frentes. Não só na sinalização, mas também em iniciativas de educação, treinamento e infraestrutura”, ressalta Marcelo Barros de Andrade, coordenador geral do Mosaico Carioca, fórum que congrega todas as unidades de conservação do município do Rio de Janeiro e instituições públicas e privadas parceiras.