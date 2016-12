Texas terá o maior parque urbano das Américas

15:34 · 26.12.2016

Projeto do Trinity River Park, em Dallas. Parque será concluído em dois anos ( Divulgação )

O Central Park, em Nova York, vai ter um concorrente à altura. Trata-se do Trinity River Park, que está sendo construído em Dallas, no Texas

O mega-projeto fará de Dallas um dos destinos mais verdes dos Estados Unidos, com o maior parque urbano natural das Américas, com 10 mil acres de extensão.

Localizado ao redor do rio Trinity e junto às áreas de Great Trinity Forest e Trinity Lakes, o parque está sendo projetado pelo escritório de arquitetura Michael Van Walkenburgh e tem previsão de ser inaugurado em até dois anos.

A estrutura do local incluirá áreas de lazer como playgrounds, praças e imensos gramados. Além de atração turística, o parque tem a função de ajudar na preservação do ecossistema, o que poderia evitar futuras inundações no entorno do rio.