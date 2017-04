Swiss Airlines mostra como é a cabine do Airbus A330-300, da popa até ao cockpit

11:58 · 07.04.2017

Para começar o passeio virtual, a Swiss Airlines mostra sua Economy Class, onde os tripulantes acompanham de perto os passageiros e garantem o seu bem-estar, incluindo o cardápio que atende os padrões de alta qualidade e oferece uma grande variedade. Os assentos têm estofados ergonômicos, e pequenos extras, como toalhetes úmidos quentes e chocolate suíço, complementam a experiência. Confira vídeo:

Para quem enfrenta vôos mais longos, a companhia aérea oferece um programa completo de entretenimento com ampla gama de filmes, seriados, jogos e música. Nas classes Swiss First e Swiss Business, o passageiro poderá exibir na tela os dados de seus tablets e smartphones.

Kit de conforto

Na classe Swiss Economy os assentos também podem ter mais espaço para as pernas, mediante um pagamento extra – à janela ou no corredor. Já na classe Swiss Business, os passageiros recebem um estojo de conforto multifuncional, diferente a cada estação do ano, e extremamente útil mesmo depois de seu voo. Pode incluir, por exemplo, luvas, gorro, máscara nortuna, estojo para higiene dental, nécessaire e toalha.

Surpresas a bordo

Sim, tem muito mais! Champanhe, chocolates ou bombons podem ser entregues durante o voo com uma saudação pessoal. A ideia é que o serviço possa ser oferecido como presente de aniversário, de bodas de casamento ou datas festivas em geral.

Outra regalia é o menu personalizado. É possível escolher entre várias entradas, pratos principais e sobremesas, além de vinhos selecionados, champanhes e café passado na hora.

O compartimento First Class foi estruturado para oferecer uma experiência única. Além de escritório multimídia pode ser usado como sala de reuniões isolada ou suíte íntima. No Airbus A330-300, a firmeza do assento da poltrona Swiss First pode ser regulada continuamente. Apertando um simples botão, ela se transforma em uma espaçosa cama.

Cockpit

Durante o passeio virtual, chega-se até o cockpit, local de trabalho de, pelo menos, dois pilotos. À esquerda fica o comandante responsável pelo voo e, à direita, o primeiro oficial. Elementos de comando ergonomicamente dispostos ajudam no controle do avião.