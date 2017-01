"Star Wars" será tema de cruzeiro no Disney Fantasy em 2018

14:00 · 21.01.2017

A idéia é que o “Star Wars Day at Sea” transporte os passageiros para outra galáxia e comemore essa aventura junto com os icônicos personagens como Wookiees, droids, Stormtroopers e outros. O dia especial promete juntar o poder da força Jedi com a magia da Disney e a incrível oportunidade de navegar para uma experiência como nenhuma já vista!

“A força está ainda maior a bordo do Disney Fantasy e estamos muito animados com a volta do Star Wars Day at Sea em 2018” fala Karl Holz, presidente da Disney Cruise Line. “A popularidade desse evento nos últimos dois anos foi o que nos incentivou a dar continuidade nessa imersão para o mundo de Star Wars. Todos, desde os jovens Padawans até os mestres Jedi, estão convidados a curtir e fazer memórias que vão durar a vida inteira”, explica Karl.

Durante esse dia especial as celebrações incluem uma festa no convés com uma incrível queima de fogos de artificio, encontro com seus personagens favoritos, além de atividades para crianças e adolescentes inspiradas no filme, comidas e bebidas temáticas, venda de produtos especiais nas lojas, entre outros. Confira vídeo:

Descubra a Força

Como parte da programação, personagens da galáxia do Star Wars vão estar disponíveis para conhecer e tirar fotos com seus fãs. Além disso, os passageiros são incentivados e levar fantasias ou adereços para um encontro especial temático no Atrium do navio. Quem quiser poderá assistir às séries de TV da saga como "Star Wars Rebels" e o novo filme “Rogue One: A Star Wars Story” Comidas e bebidas temáticas, assim como pratos especiais farão parte do menu.

Movimentos de um Jedi

Durante a viagem, uma versão da famosa atração do parque Disney´s Hollywood Studios “Academia de treinamento Jedi” convidará os jovens aspirantes a Jedi, conhecidos como “Padawans”, a aprenderem os movimentos de luta de sabre de luz, ensinados por um mestre Jedi. Eles ainda poderão participar de uma batalha cara a cara com o terrível Darth Vader.

As crianças também podem participar de aulas de arte, jogos e outras atividades temáticas do Star Wars que acontecem ao longo do dia nos espaços kids. Enquanto isso, jovens e adultos irão testar seus conhecimentos em uma competição que aborda curiosidades e fatos interessantes da saga.

“Summon the Force”

Ao final do dia, todos assistem à apresentação “Summon the Force” que acontece no deck do navio. Um show que conta com participações especiais e promete despertar a força que está dentro de cada um. Depois, jogos e muita música tomam conta da festa.

O final do cruzeiro é apoteótico. Tudo termina com os personagens da saga e uma espetacular queima de fogos cheia de pirotecnias, luzes, efeitos especiais acompanhados pela trilha icônica de John Williams.

A viagem

O "Star Wars Day at Sea" acontece em 15 rotas, de sete noites, do Disney Fantasy pelo Caribe, saindo de Porto Canaveral, na Flórida.O evento está nos roteiros de 13 e 27 de janeiro, 10 e 24 de fevereiro, 10 e 24 de março, além de 7 de abril de 2018 que viajam pelo Caribe incluindo Tortola, São Tomas e a ilha privativa da Disney, Castaway Cay.

Mais informações: www.disneycruise.com