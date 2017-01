Souvenirs preferidos por brasileiros em suas viagens pelo mundo

09:00 · 31.01.2017

Das fitinhas do Senhor do Bonfim aos azulejos portugueses. Das echarpes tailandesas ao utensílio para chá britânico. Mimos que fazem a festa de turistas brasileiros por onde eles vão. Segundo pesquisa da momondo, buscador de passagens aéreas e reservas de hotéis, dois em cada três brasileiros voltam de suas viagens com souvenirs na bagagem.

O estudo “Tendências de Viagens 2016” apresenta os resultados de uma análise realizada pela Radius Kommunikation para a momondo revelando quais os hábitos de viagens dos brasileiros e outras 19 nacionalidades. Os dados foram recolhidos entre 6 e 13 de janeiro de 2016 por meio de um e-survey pela plataforma Cint. Os dados relacionados ao Brasil contaram com a participação de 973 brasileiros, 18 e os 65 anos.

Seja para presentear amigos e familiares ou para guardar um pedacinho do lugar visitado, os itens refletem história e cultura locais e costumam oferecer preços bastante camaradas.

Confira, a seguir, 13 lembrancinhas, selecionadas pelo site, que são a cara de seus países de origem:

Brasil - Fitinha do Senhor do Bonfim

Característica de Salvador, na Bahia, costuma ser considerado um símbolo de boa sorte. Normalmente utilizado como pulseira, também pode enfeitar chapéus e bolsas. Confeccionada em algodão e vendida em diversas cores, a fitinha é um dos itens mais representativos da cultura brasileira. Por isso, pode ser um presente bacana para estrangeiros de passagem por nosso País. Foto: Flickr - Rodrigo Soldon

Austrália - Opala

Rica fonte de opalas, pedras preciosas em diferentes cores, a Austrália é aquele destino tão inesquecível que precisa ser relembrado também por meio de souvenirs. Por isso, por que não presentear aquele alguém especial com um belo pingente ou par de brincos desse item tão raro e atraente? Não resta dúvida de que o mimo será adorado! Foto: Flickr - James St. John

Itália - Máquina de macarrão

Como a região é conhecida por sua culinária rica em massas, esse é um mimo bastante interessante, principalmente para quem gosta de se aventurar na cozinha. As opções de acessórios que auxiliam no preparo da tradicional pasta italiana vão dos mais básicos, e totalmente manuais, até os mais completos, que cortam o alimento de diversas maneiras. Foto: Flickr - Lachlan Hardy

Reino Unido - Utensílios para o “high tea”

Nada mais britânico que há da tarde, não é mesmo? O “high tea” é verdadeira tradição local e se apresenta como um lanchinho caprichado, repleto de sanduíches, bolos e doces. Para quem quer se sentir sempre na terra da rainha, uma boa ideia de souvenir pode ser um dos utensílios utilizados na refeição. Bules, xícaras e pequenos coadores são as sugestões mais acertadas. Foto: Flickr - Lachlan Hardy

Portugal - Azulejo

Um dos maiores ícones culturais portugueses, esses itens são comumente vendidos em lojinhas de rua espalhadas pelo país. O azulejo fabricado ali vem normalmente em tons de azul e transcende para um objeto bem mais artístico do que um simples elemento decorativo, sendo considerado verdadeira expressão artística ao longo de mais de cinco séculos. Foto: Flickr - bob

Suécia - Cavalo de Dalarna

Criado originalmente como brinquedo, se tornou um dos símbolos mais apreciados do país. Os Dalahäst - no idioma local - são feitos em madeira e pintados à mão. Você pode comprar um baratinho em lojas mais populares que vendem decorações menos rebuscadas ou escolher um bastante caprichado e esculpido à mão por artistas da região. Foto: Flickr - Tobin

Espanha - Esculturas de porcelana Lladró

Um país vibrante e cheio de movimento como a Espanha tem na delicadeza estática uma de suas lembrancinhas mais celebradas. As esculturas de porcelana Lladró são produzidas desde 1956, sendo objeto de verdadeiro desejo desde então. Em diferentes formatos e figuras, como dançarinos de flamenco, bailarinas e noivas, os itens são a opção ideal para criar um charmoso cantinho espanhol em casa. Foto: Flickr - Sean

México - Tapete de lã

Com vasta história em artesanato, os objetos de decoração mexicanos representam uma rica herança cultural local. Uma opção de presente bastante interessante é o tapete de lã produzido na região de Oaxaca. Sua fabricação, totalmente artesanal, se tornou verdadeira tradição latino-americana passando de geração em geração durante séculos. Foto: Flickr - Graeme Churchard

Marrocos - Luminária

Belos itens de decoração, as luminárias produzidas na região criam elegantes efeitos luminosos para diferentes ambientes. Normalmente bastante coloridos, esses itens são representações perfeitas da atmosfera que permeia toda a região do Marrocos. Produzidos em diferentes formatos e com materiais diversos, vale o investimento, pois com certeza impactará quem o receber! Foto: Flickr - Jon Olav Eikenes

França - Sabonete artesanal

Lar de marcas como Chanel, Yves Saint Laurent e Christian Dior, os franceses conhecem como ninguém uma boa fragrância. Uma boa opção para presentear é o charmoso sabonete artesanal Savon de Marseille. O produto é internacionalmente conhecido por sua alta qualidade e tradição, sendo fabricado na região de Marselha, no sul da França, desde o século 18. Foto: Flickr - Vinicius Pinheiro

Dinamarca - Porcelana pintada à mão

Decoração e conforto são verdadeiras palavras de ordem para os dinamarqueses, por isso oferecem um incrível universo de design que pode ser levado para casa. Para presentear, aposte na clássica porcelana Blue Fluted Plain, da Royal Copenhagen. O delicado souvenir é produzido artesanalmente e virou verdadeira febre no país. Foto: Flickr - Christoph Kaiser

Japão - Kokeshi

Com uma tradição de muitos séculos, o artesanato do Japão oferece inúmeros exemplares para os visitantes levarem pra casa. Uma linda opção são as bonecas artesanais Kokeshi, feitas de madeira e pintadas de vermelho, preto e amarelo. Esses criativos objetos começaram a ser fabricados por artistas no século 19, utilizando sobras de madeira para produzir algo belo e inteiramente artesanal. Foto: Flickr - Joe Mabel

Tailândia - Echarpe

Acessório indispensável para elevar o nível de qualquer visual, do clássico ao despojado, a echarpe de seda tailandesa é retangular, de boa qualidade e oferece uma ampla variedade de estampas. Multicoloridos, em florais ou formas geométricas, os modelos costumam carregar toda a tradição da região, sendo presentes bastante certeiros! Foto: Flickr - Brian Jeffery Beggerly

