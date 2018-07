Serra gaúcha: belezas naturais da capital nacional vinhos

12:08 · 09.07.2018 / atualizado às 12:15 por Redação Diário do Nordeste

Serra gaúcha responde por cerca de 85% da produção nacional de vinhos, aproveitando o solo basáltico e o clima temperado, úmido e com noites amenas para cultivar uvas ( Maísa Marson )

A Serra Gaúcha possui atrativos exuberantes como rotas históricas, tour de compras, turismo de aventura, rotas gastronômicas e outras opções. Contudo, a região também é mundialmente conhecida por ser a maior produtora de vinhos e espumantes do País.

Em setembro, Bento Gonçalves receberá a Wine South America, feira internacional de negócios voltada para o setor viinícola. A cidade, principal polo produtor do produto, une a beleza natural à estrutura produtiva.

Local estratégico para a realização da feira, a Serra gaúcha responde por cerca de 85% da produção nacional de vinhos, aproveitando o solo basáltico e o clima temperado, úmido e com noites amenas para cultivar uvas com personalidade forte. A região abrange as quatro áreas de produção enológica certificadas do País – tendo no roteiro passagens obrigatórias como os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, Farroupilha, Pinto Bandeira, entre outros.

Considerada a Capital Brasileira da Uva e do Vinho, a cidade de Bento Gonçalves está localizada a 122 quilômetros de Porto Alegre (RS). É a primeira região do Brasil a obter a Indicação de Procedência e também Denominação de Origem para o Vale dos Vinhedos, cenário tão deslumbrante que já foi palco para gravação de filmes e telenovelas, bem como escolhida para integrar a Cidade do Vinho. O local reúne dezenas de vinícolas, hotéis, restaurantes, lojas e outros atrativos para acolher os turistas.

Outras rotas são: Caminhos de Pedra (um dos mais importantes roteiros de turismo cultura no meio rural, expressando a história da imigração italiana por meio da interatividade com os visitantes); Vale do Rio das Antas (paisagem tropical de um vale que se funde com o Rio das Antas, parcialmente encoberto por parreiras e bananeiras); Cantinas Históricas (um dos mais tradicionais distritos na elaboração de uvas de cepas diferenciadas, tem bons restaurantes e vinhos); Encantos de Eulália (passeio repleto de charme e encanto, composto por belas paisagens e uma variedade de atrativos como degustar vinhos, saborear comidas típicas e encantar-se pela aventura).

A Wine South America 2018 acontece de 26 a 29 de setembro, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.