Sebrae promove Feira Integrada de Oportunidades

00:09 · 13.09.2018 por Sebrae

O Sebrae promove de 27 a 29 de setembro, em Baturité, a FIO 2018, evento que tem como foco a geração de oportunidades e a realização de negócios para os empreendedores do Maciço, principalmente nas áreas do turismo, economia criativa e agronegócio. Aberto ao público em geral, o evento terá uma programação especial com seminários, palestras, oficinas de capacitação, exposição de produtos e serviços e apresentações culturais. Neste ano, um dos destaques da programação é o lançamento do programa Caminhos do Maciço, desenvolvido pelo Sebrae, juntamente com as administrações municipais e empreendedores da Serra de Baturité.

O lançamento do Caminhos do Maciço será realizado no dia 27, às 20 horas, no auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Baturité.

De acordo com a articuladora do Sebrae na região do Maciço, Fabiana Gizele, o novo programa é um desdobramento do trabalho iniciado em 2015, com a Rota Verde do Café e tem como foco o desenvolvimento integrado e sustentável do território, a partir de um extenso programa de qualificação profissional e orientação técnica. Além da qualificação, o programa tem um forte componente de promoção turística ao reunir em um mesmo guia, que será disponibilizado de forma impressa e virtual, um conjunto de equipamentos dos municípios, que vão desde os tradicionais atrativos até indústrias agroartesanais e organizações produtivas. Segundo Fabiana, o primeiro município a ser contemplado com as ações do programa é Mulungu.

Ainda na área do turismo, a programação da FIO 2018 contará com a realização do Talk Show Destinos Turísticos Inteligentes – Rotas do Ceará, no qual será apresentado ao público o andamento dos programas de estruturação de rotas turísticas que o Sebrae vem desenvolvendo em cinco territórios do estado. Também será realizada a palestra magna “Estratégias para o turismo – consolidação de rotas turísticas com ênfase na governança, respeito às vocações e cultura do território”, que será proferida pelo ex-ministro do turismo e ex-diretor presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto.

Economia Criativa

Um dos focos estratégicos da FIO 2018, a economia criativa terá um papel de destaque com a realização do Salão do Artesanato. De acordo com Fabiana, o espaço foi pensado para apresentar ao público um pouco do resultado do trabalho desenvolvido pelos grupos de artesãos do Maciço, que, com o apoio do Sebrae, estão promovendo um resgate desta atividade e ainda agregando valor à cultura local, sem deixar de lado os princípios da sustentabilidade, como a utilização de matéria-prima renovável e local e o reúso de materiais. Já no palco Ritmos e Danças, durante os três dias de evento, grupos musicais e artísticos da região estarão se apresentando para o público da feira.

Agronegócio

A produção agrícola do Maciço, que é reconhecida em todo o estado, também terá espaço na programação da FIO 2018, em especial os produtores da agricultura familiar, que são os responsáveis pela permanência do cinturão verde da Serra de Baturité, da qualidade da água e de solos ricos em nutrientes. Segundo Fabiana, o Sebrae apoia estes produtores por compreender a importância que eles desempenham para a economia e também para a manutenção do ecossistema do Maciço. “Um dos exemplos é o trabalho realizado em Aratuba, em parceria com a Prefeitura, onde foi desenvolvida uma linha de produtos beneficiados - como a pasta de alho – de acordo com princípios da sustentabilidade que visam a utilização dos excedentes na produção de produtos de valor agregado e de fácil acesso ao consumidor final”.

Durante a feira, os produtores do Maciço estarão contemplados com a realização de oficinas técnicas, espaço para exposição de produtos e a realização de uma rodada de negócios, envolvendo os segmentos agroartesanal e de turismo. A ideia, segundo a gestora do Sebrae, é identificar oportunidades de negócios para os empreendedores dos dois segmentos.

Sustentabilidade

Como parte da programação do evento, será promovido, no dia 29, o lançamento do Selo Sebrae de Sustentabilidade. “O Selo é uma ferramenta de estímulo para alcançar altos níveis de práticas sustentáveis. Ele também busca reforçar os princípios do Tripé da Sustentabilidade, ou Triple BottomLine, formado pelos pilares de People, Planet e Profit (recursos humanos, recursos naturais e lucratividade)”. De acordo com Fabiana, o Selo funcionará como um termómetro para as micro e pequenas empresas da região, podendo indicar o percentual de adoção de tais medidas.

Educação Empreendedora

Na FIO 2018 também será realizado o I Simpósio de Educação Empreendedora, com o objetivo de fomentar o programa de ensino do empreendedorismo para estudantes, além de promover a troca de experiências entre diretores, coordenadores e professores das redes de ensino pública e privada da região. O simpósio terá ainda a presença de especialistas, como o professor José Dornelas, um dos principais nomes do país na área da educação empreendedora.