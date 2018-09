São Paulo ocupa o 1º lugar entre destinos de eventos corporativos

10:00 · 20.09.2018

O Brasil ocupa o lugar de destaque na lista dos destinos latino-americanos mais bem avaliados e procurados para o turismo corporativo. A CWT Meetings & Events, divisão da empresa global de gestão de viagens Carlson Wagonlit Travel (CWT), divulgou nesta quarta-feira (19), as previsões relacionadas a reuniões e eventos corporativos para as dez maiores cidades da América Latina. São Paulo ocupa o topo do ranking.

A companhia indica a previsão das dez principais cidades para eventos e reuniões na América Latina em 2019. Confira:

São Paulo, Brasil Cidade do México, México Bogotá, Colômbia Rio de Janeiro, Brasil Ocho Rios, Jamaica Lima, Peru Nassau, Bahamas Cali, Colômbia Curitiba, Brasil Medellín, Colômbia

O ranking de 2019 apresenta quatro novas localidades: Ocho Rios, na Jamaica ; Nassau, nas Bahamas; Cali, na Colômbia; e Curitiba, no Brasil (9). Muitas cidades que saíram da lista de 2019 foram estreantes em 2018, como é o caso de Atibaia, no Brasil (5), Cartagena, na Colômbia (6) e Mérida, no México (8). A capital da Argentina, Buenos Aires, caiu de posição em 2018, quando ficou em nono lugar. Em 2017, havia sido quinto lugar, e não entrou nas top 10 cidades previstas para 2019.

Previsões do mercado

Em 2019, o custo na América Latina por participante de eventos, por dia, deve aumentar para uma média de US$ 232, o que significa 3% de majoração. Já o tamanho médio dos grupos de reuniões em 2019 deve cair para 54, volume 5% inferior em relação a 2018.

“O Brasil está começando a sair de uma situação econômica difícil, mas os clientes tiveram que mudar sua maneira de operar”, diz Gustavo Elbaum, diretor para a América Latina da CWT Meetings & Events. "Os clientes estão voltando a fazer mais eventos agora, entretanto estão cuidando melhor de seu orçamento. Além disso, há um foco muito mais nítido nos resultados".

Na América Latina, as organizações tendem a viajar dentro de seu próprio país devido a limitações orçamentárias. Isso é particularmente notado no Brasil e na Argentina. Clientes na Colômbia e no México tendem a viajar com mais frequência pela região.

Situação brasileira

O Brasil teve o maior crescimento em desenvolvimento de hotéis nos últimos anos, particularmente no período que antecedeu a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, no Rio de Janeiro. Porém, a recessão levou as principais marcas globais de hotéis a abandonar algumas propriedades. Empresas locais entraram em cena para ocupar o lugar. Alguns hotéis cinco estrelas mais antigos também reduziram alguns serviços, caindo para o nível de quatro estrelas, para que possam competir na área de eventos corporativos, sobretudo do setor farmacêutico, que é altamente regulado.