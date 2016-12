São Paulo ganha novo ponto turístico em 2017: a Japan House

12:35 · 22.12.2016

O local terá mais de 2.500m². Uma praça interna, aberta para a rua, dará acesso aos espaços térreos. Não haverá paredes fixas separando os ambientes ( Divulgação )

O projeto Japan House, iniciativa global do governo japonês, trará a São Paulo um novo olhar sobre o Japão contemporâneo. Com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2017, a Japan House terá com o objetivo combinar arte, tecnologia e negócios para oferecer aos visitantes, por meio de experiências imersivas, uma perfeita tradução do Japão do século 21 — sem esquecer das raízes e das tradições.

O projeto, do consagrado arquiteto japonês Kengo Kuma, em parceria com o escritório paulistano FGMF Arquitetos, trará a São Paulo os traços que identificam seu trabalho, reconhecidos no mundo todo: o uso inovador de materiais naturais, como a madeira e o papel, para criar espaços de leveza e luminosidade.

As cidades globais escolhidas

São Paulo, Londres e Los Angeles são as três metrópoles selecionadas pelo governo japonês para receber as primeiras Japan House no mundo.

Mas, por que São Paulo? Algumas razões se destacam: é no Brasil — e majoritariamente em São Paulo —, que vive a maior população de origem japonesa fora do Japão; as ligações econômicas, sociais e humanas entre os dois países são fortes e a imagem do Japão no Brasil é positiva. São Paulo é também o principal centro econômico da América Latina e um polo importante de produção artística e cultural.

As atividades da futura casa

Para cumprir sua missão, a Japan House terá um portfólio variado de atividades. Promoverá em seus espaços exposições, palestras, seminários, eventos culturais e performances artísticas, com atenção especial às histórias e aos contatos entre pessoas. A casa vai trazer ao Brasil personalidades japonesas de perfis variados — de artistas a cientistas, de esportistas a homens de negócios, de chefs de cozinha a líderes da sociedade civil —, para encontros, workshops e masterclasses.

O espaço abrigará ainda um restaurante/cafeteria de gastronomia nipônica, biblioteca e uma loja de artesanato e manufaturas japonesas. Estará disponível, igualmente, para o lançamento de produtos, encontros de negócios, seminários executivos e outros eventos empresariais.

O designer japonês e produtor executivo Kenya Hara dará as diretrizes gerais para as Japan House de todo o mundo, as quais serão desenvolvidas pelas equipes locais de cada casa. No Brasil, o responsável por esse trabalho é o curador Marcello Dantas, que tem em seu portfólio, entre outros projetos, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Atração da Paulista

A Japan House será instalada na Avenida Paulista, 52, vizinha à Praça Oswaldo Cruz, no cruzamento com a Rua 13 de Maio. O local foi escolhido por ter intenso trânsito de pessoas e ser de fácil acesso. A presença da nova casa irá adensar um polo informal de eventos públicos e equipamentos culturais já ativo na região, uma vocação reforçada pela recente conversão da avenida, aos domingos, em área pública reservada a pedestres e ciclistas.

O edifício que abrigará a Japan House, convertido a partir da construção já existente no endereço, vai combinar traços nipônicos e brasileiros. A fachada terá uma cortina de réguas de madeira trabalhadas por artesãos japoneses, em diálogo com uma parede de cobogós, os pequenos blocos vazados de cimento que são elemento comum na arquitetura modernista brasileira.

O aroma da madeira e o jogo cambiante da luz do dia sobre os elementos da fachada vão se somar para fazer um contraponto de serenidade à agitação urbana. Jardins de bambus, uma planta ao mesmo tempo japonesa e brasileira, circundarão o prédio. A Japan House pretende ser não apenas um novo ponto de exclamação arquitetônico na Paulista, mas também um espaço de encontro e convivência capaz de atrair tanto o passante casual quanto o visitante assíduo, interessado em acompanhar sua programação de mostras e atividades.

Os investimentos na iniciativa alcançarão cerca de 30 milhões de dólares até março de 2019. As atividades recorrentes da instituição serão financiadas por verbas específicas do governo japonês, enquanto certos eventos e programas poderão contar com o apoio de empresas privadas. Adicionalmente, a instituição também gerará receitas por meio da venda de serviços e produtos em seus espaços.

A estrutura

Quando estiver em funcionamento pleno, no primeiro semestre de 2017, a Japan House terá mais de 2.500 metros quadrados de espaço útil, distribuídos em um piso térreo e mais dois andares. Uma praça interna, aberta para a rua, dará acesso aos espaços térreos da casa: o hall de entrada com cafeteria; um espaço multiuso para até 150 assentos; uma biblioteca com leituras relacionadas à cultura japonesa; e um jardim.

Não haverá paredes fixas separando os ambientes. O partido tomado por Kengo Kuma, em parceria com o escritório paulistano FGMF, na arquitetura interna do prédio é o oposto: o da abertura e facilidade de comunicação entre os espaços. Grandes portas deslizantes, chamadas de fusuma na arquitetura tradicional japonesa, poderão delimitar ambientes, quando fechadas, ou criar espaços mais amplos, se mantidas abertas.

Trata-se de um princípio importante: num país onde o espaço é um bem raro, a flexibilidade na hora de ocupá-lo é essencial. A posição das portas indica, ainda, se é possível entrar ou não naquele ambiente, uma forma de comunicação indireta valorizada pela cultura japonesa como sinal de respeito ao próximo.

Quando as fusuma estiverem totalmente abertas, o piso térreo da Japan House poderá se tornar um grande vão sem divisórias, comunicando o jardim, numa extremidade da casa, com o hall e a cafeteria, na outra. Dotado de bom pé-direito livre, o ambiente do térreo é um convite a eventos criativos que proponham ocupações variadas.

Está prevista uma gama ampla de temas para a programação a ser desenvolvida neste espaço: cultura, moda, gastronomia, história, negócios, design, robótica, ciências e engenharia, inovação urbana e mobilidade — tudo o que se relacione à capacidade japonesa de inovar.

O primeiro andar será ocupado por um amplo salão de seminários. É um ambiente para encontros entre pessoas — em aulas, conferências ou debates —, obedecendo ao mesmo princípio de flexibilidade de uso. Duas fusuma permitirão modular os espaços de acordo com os eventos previstos; as combinações de divisórias móveis, abertas ou fechadas, vão criar ambientes capazes de receber de 10 a 100 participantes. O segundo andar, mais distante do ruído da rua, foi reservado para mostras e exposições de maior fôlego: o lugar da arte, das histórias e dos grandes eixos narrativos. O piso terá uma cozinha, de modo a ser usado, também, para recepções e eventos de gastronomia.