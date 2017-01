Salão do Vinho em Punta del Este

15:19 · 23.01.2017

Os visitantes poderão degustar cuidadosa seleção entre 600 variedades de brancos, tintos, rosados e espumantes ( Divulgação )

Nada menos que 140 vinícolas procedentes de toda a parte apresentam seus rótulos premiados no tradicional Salão do Vinho, no Enjoy Punta del Este Resort & Casino, um clássico do verão de Punta. A mostra, que acontece nesta sexta e sábado, 27 e 28 de janeiro, inicia as 21h00, e segue até 01h00 no foyer do Centro de Convenções do resort, com muitas atividades paralelas.

O evento ganha a companhia de uma refinada proposta gastronômica, especialmente elaborada pelos chefs do hotel, cuidando de cada detalhe para uma harmonização perfeita de pratos e vinhos.

Os amantes dos vinhos poderão degustar cuidadosa seleção entre 600 variedades de brancos, tintos, rosados e espumantes, procedentes da Austrália, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Portugal e África do Sul. A novidade desta edição é a proposta de “Microterroirs” com 6 Vinícolas - Vina Edén, Legado, Bracco Bosca, Casa Grande, Vina Progreso e Antigua Bodega Stagnari - unidas e compartilhando a degustação de cada um desses vinhos elaborados em micro terroirs, com o melhor de cada variedade.

O acesso é somente para maiores de 18 anos e inclui uma taça gratuita para degustar os vinhos. O preço por pessoa é de US$ 55 dólares e o ingresso pode ser comprado na bilheteria do hotel, ou a US$ 60 dólares nos postos da Red UTS em todo o país.

