Saindo de Fortaleza, KLM oferece três destinos na Europa pelo preço de um

15:47 · 12.12.2017

A Air France-KLM oferecerá duas paradas grátis (stopover), uma na ida e a outra na volta, que podem ser em Amsterdã ou Paris, para quem embarcar de Fortaleza para a Europa. O passageiro pode escolher quanto tempo deseja ficar em cada uma e pagará somente o valor de uma passagem. A promoção está disponível no site da KLM.

Em outubro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou que o hub (centro de conexão de voos) da Air Fran-KLM opere trechos para Amsterdã e Paris partindo de Fortaleza. A Capital foi escolhida como sede do hub da empresa no Nordeste.

A empresa aérea administrará o centro de conexões de voos no Aeroporto Pinto Martins a partir de maio e deve operar trechos a partir de R$ 2.075, ida e volta, já com todas as taxas incluídas. Os voos serão realizados por uma aeronave da recém-lançada Joon.

O Diário do Nordeste fez uma simulação de viagem embarcando de Fortaleza com destino a Berlim, fazendo a primeira parada em Amsterdã na ida e a segunda na volta, em Paris. A data foi escolhida foi a partir de maio, que é quando o hub da Air France estará funcionando na Capital. A data de saída foi dia 12 de maio e a de volta 23 de junho. O valor ficou em R$ 3.061,93.

