Roteiro Rota das Emoções entra em uma nova fase

08:48 · 12.01.2017 / atualizado às 08:50 por Sebrae

A realização de um levantamento das informações sobre os principais produtos consumidos pelas empresas do segmento de turismo, bem como a avaliação da capacidade produtiva existente na região, vão ser algumas das primeiras ações da Rota das Emoções em 2017. A decisão de executar essas iniciativas foi uma das definições da última reunião conjunta, promovida pelos gestores do Sebrae dos estados que compõem o roteiro – Ceará, Piauí e Maranhão.

O encontro serviu para o planejamento e definição das ações do projeto para este ano e teve como base a discussão da “Carta de Barreirinhas”, documento produzido durante o seminário “Pensamento Estratégico Rota das Emoções 2017/2018”, realizado em setembro, no Maranhão.

O documento condensa cerca de 20 propostas que contemplam ações prioritárias para o desenvolvimento do turismo sustentável no território. Para a elaboração do documento, os Sebrae regionais reuniram empresários, representantes do poder público dos municípios e dos estados que integram a Rota das Emoções, técnicos e representantes da sociedade civil organizada de diversas localidades do território, com o discutir de apontar propostas concretas e realizáveis em até dois anos.

O foco da ação está baseado em quatro eixos prioritários: inclusão social e cidadania para os munícipes; desenvolvimento de competências e qualificações para o desenvolvimento do roteiro integrado; infraestrutura turística e impactos; e soluções para a baixa estação. O documento deve nortear as gestões dos municípios da Rota das Emoções na hora de planejar ações públicas de desenvolvimento econômico.

OUTRAS PROPOSTAS

As outras propostas previstas no documento incluem desde a padronização da sinalização turística dos municípios até a elaboração de um catálogo de informações básicas sobre o roteiro integrado, a qualificação de profissionais locais, o intercâmbio de profissionais e empresários dos três destinos indutores da Rota (Jericoacoara, Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses) e a definição de um calendário cultural e turístico único para todo o território.

Com a implementação das propostas, espera-se que a Rota das Emoções passe a atrair maior fluxo de turistas. Também se busca a melhoria dos serviços oferecidos, o que deve elevar a permanência nos destinos, assegurando a melhoria da qualidade de vida dos moradores pela elevação do nível de renda no território. Tudo isso no prazo de dois anos.

Além disso, o Sebrae tem ampliado esforços para o fortalecimento das políticas públicas em favor do desenvolvimento dos pequenos negócios, despertando a atenção dos gestores públicos e contribuindo com estudos e fóruns de discussão, como o que consolidou o polo turístico dos Lençóis Maranhenses como parte de um dos mais importantes destinos turísticos do país, que é a Rota das Emoções.

NOVA FASE

A ideia é que o projeto da Rota das Emoções entre, agora, em uma nova fase, na qual o enfoque não serão apenas as empresas de turismo, mas toda a cadeia de valor do território. Este conjunto de informações que será coletado vai justamente ajudar no trabalho de estruturação desta cadeia de fornecedores locais, bem como no fomento de novas práticas empresariais casadas às necessidades do mercado.

ROTA DAS EMOÇÕES

A Rota das Emoções se estende por um território de mais de 600 quilômetros entre as cidades de Barreirinhas (MA) e Jericoacoara (CE), que são os dois extremos da Rota que 14 municípios e três Unidades de Conservação (UC). Dentre a variedade de atrativos turísticos, naturais e culturais, destacam-se os Parques Nacionais dos Lençóis Maranhenses, do Delta do Parnaíba e de Jericoacoara.

MUNICÍPIOS DA ROTA DAS EMOÇÕES

Araioses (MA) Barreirinhas (MA) Barroquinha (CE) Cajueiro da Praia (PI) Camocim (CE) Chaval (CE) Cruz (CE) Ilha Grande (PI) Jijoca de Jericoacoara (CE) Luís Correia (PI) Parnaíba (PI) Paulino Neves (MA) Santo Amaro (MA) Tutóia (MA).