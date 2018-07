Revelados os detalhes do maior iate de expedição do mundo

14:51 · 16.07.2018

Com mais de 100m², as suítes premium serão as maiores e mais espaçosas em cruzeiros de expedição

Luxo, aventura, exclusividade. Esses três pilares são a base do novo projeto da companhia de cruzeiros de luxo Crystal: o iate de expedição Crystal Endeavor.

Com previsão de inauguração para 2020, a embarcação se propõe a ser o maior e mais espaçoso iate de expedição de classe polar construído no mundo, acomodando até 200 convidados e ostentando luxuosas instalações.

Para se ter ideia da grandiosidade, o Crystal Endeavor contará com seis restaurantes, incluindo o Umi Uma, do chef Nobu Matsuhisa, salas de expedição e suítes elegantes que contrastam com as radicais aventuras fora do navio. Também terá espaços públicos generosos, um spa completo e salão de beleza.

"As suítes da Crystal Endeavor são uma parte importante da experiência geral que está enraizada no luxo e no conforto, mesmo em meio a aventuras extremas", declarou o presidente e diretor executivo da empresa, Tom Wolber. "Essas suítes serão paraísos privados de relaxamento e serviço personalizado, que darão as boas-vindas aos viajantes ao embarcarem em viagens para os cantos mais distantes do mundo", completou.

Luxo extremo

As acomodações serão as maiores e mais espaçosas suítes em cruzeiros de expedição, com varanda privativa e serviço de mordomo em todas. Sofisticados toques incluem camas king-size; closets espaçosos; banheiros tipo spa com piso aquecido ajustável, pias duplas, espelhos anti-embaçante e chuveiros rain-shower heads.

O design diferenciado é acompanhado por comodidades tecnológicas de última geração como iluminação ambiente, TV de streaming interativa e iPads de cabeceira em todas as suítes, que oferecem informações sobre a viagem e vários jornais diários internacionais.

As 100 suítes incluirão duas Crystal Penthouse (91m² a 105m²), oito suítes Penthouse (42m²) e 90 Deluxe (28m²). A maior delas apresenta um layout de dois quartos, enquanto a outra se conecta a uma suíte Deluxe através de uma entrada adjacente, ideal para famílias e amigos que viajam juntos. Ambas oferecem salas de jantar para refeições intimistas organizadas pelos mordomos com as comidas de qualquer um dos restaurantes de nível Michelin. Os detalhes dos itinerários e início das vendas serão anunciados em breve.