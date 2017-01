Restaurante em presídio feminino é atração turística em Cartagena das Índias

09:50 · 29.01.2017 / atualizado às 10:31

O restaurante "El Interno" é operado por detentas treinadas em cozinha, horta orgânica, atendimento ao cliente e finanças ( Divulgação/Fundação Teatro ) Com decoração supercolorida. "El Interno" foi inaugurado em dezembro de 2016 ( Divulgação/ Fundação Teatro ) Aberto ao público, o espaço funciona no sistema de reservas. O preço do menu especial é de 80 mil pesos por pessoa (cerca de 90 reais) ( Divulgação/Fundação Teatro )

Para o menu, o restaurante teve a consultoria de Koldo Miranda, reconhecido chef espanhol e vencedor de uma estrela Michelin, além de renomados chefs da Colômbia: Harry Sasson, Guilho Vives, Vicky Acosta, Fernando Bernal e Milam. Garçonetes sorridentes, com laçarotes pinks na cabeça, servem às mesas em ambiente aconchegante de decoração moderna e descontraída, como tantos outros espaços similares na contagiante Cartagena das Índias, na Colômbia.

A diferença é que “El Interno”, inaugurado em 15 dezembro de 2016, fica dentro da penitenciária feminina de San Diego, a poucos quarteirões da zona nobre da cidade. No espaço aberto ao público, as cozinheiras e garçonetes são as próprias detentas, algumas até condenadas por homicídios. É, aliás, totalmente operado por internas treinadas de forma voluntária em cozinha, horta orgânica, atendimento ao cliente e finanças.

A iniciativa é da fundação Teatro Interno, presidida pela atriz de TV Johana Bahamon. Assim como outras atividades realizadas na penitenciária, visa promover a reabilitação e enfrentar a negligência dos colombianos em relação à população carcerária.

Para as internas, portanto, “El Interno” representa a segunda oportunidade de vida e de reintegrarem à sociedade. Segundo a Fundação Teatro, o projeto é a demonstração de comose pode conseguir uma ação conjunta de entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas; bem como alcançar forte apoio de indivíduos, em torno de um objetivo comum, para criar uma nova forma de ressocialização, abrindo as portas da prisão para fornecer serviço de restaurante da mais alta qualidade.

Com menu composto por entrada, prato principal, sobremesa e suco ou uma taça de vinho, recebe os clientes no sistema de reservas. O preço é de 80 mil pesos por pessoa (cerca de 90 reais) e o valor arrecadado, revertido para a melhoria das instalações do sistema carcerário, a fim de melhorar a qualidade de vida das internas.

Mais informações:

http://restauranteinterno.com/