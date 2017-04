Restaurante de Nova York é eleito o melhor do mundo

16:27 · 06.04.2017

O chef Daniel Humm é suíço e comanda a cozinha do Eleven Madison Park

O Oscar da gastronomia mundial vai para... os Estados Unidos! Mais especificamente para a cozinha do Eleven Madison Park, comandada pelo chef Daniel Humm, conhecido por suas apresentações nada tradicionais e pelo uso de insumos locais e de técnicas europeias. O resultado do prêmio, outorgado todos os anos pela conceituada revista "Restaurant", trouxe algumas surpresas.

Os brasileiros, que nas últimas edições, vinham ganhando espaço no ranking, desta vez ficaram de fora. A exceção foi o restaurante D.O.M., de Alex Atala, que aparece em 16º lugar. Ainda assim, ele caiu cinco posições em relação a 2016.

A seleção realizada pela revista britânica "Restaurant" reúne votos eletrônicos de jurados de todo o mundo, além de chefs, restaurateurs e críticos da área. O prêmio máximo da gastronomia costuma dar visibilidade mundial às casas premiadas.

Emocionado com a vitória, Daniel Humm fez questão de homenagear sua brigada (equipe de cozinha) a quem chama de família. "Quando comecei a cozinhar, há 25 anos, nunca imaginei estar nesta posição", declarou.

Em 2016, o Eleven Madison Park, do restaurateur Will Guidara, ficou em 3º lugar na seleta lista dos 50 melhores. A vitória, este ano, devolveu o título aos Estados Unidos após 13 anos de jejum. Os norte-americanos foram vencedores em 2003 e 2004 com o restaurante The French Laundry, do chef Thomas Keller.

A lista mudou

O premiação de segundo lugar foi entregue ao italiano Osteria Francescana - o vencedor do ano passado. O restaurante é comandado pelo chef Massimo Bottura. Já o terceiro lugar coube ao espanhol El Celler de Can Roca, dos irmãos Roca.

Os apaixonados por gastronomia devem estar se perguntando o que aconteceu com o fenômeno Noma. O superpremiado restaurante dinamarquês seguiu o mesmo caminho do El Bulli, do mais celebrado chef do mundo, o espanhol Ferran Adrià, e deu um tempo em suas atividades. A equipe do Noma está no México elaborando pesquisas antes reabrir suas portas. Há quem diga que isso ajudou a mudar as posições na lista dos melhores.

Continuando com a premiação... A lista parcial, que abrenge do 51º ao 100º, foi divulgada antes, no dia 28 de março, e traz três brasileiros. Dois são do Rio de Janeiro: o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, ficou em 76º; e o Olympe, dos chefs Claude e Thomas Troisgrois, em 100º lugar. Já São Paulo aparece com o Maní, da chef Helena Rizzo, dono da 81º posição.

Confira a lista completa do 50 melhores restaurantes do mundo em 2017: