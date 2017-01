Reservas particulares são opções para ficar mais perto da natureza

11:17 · 11.01.2017

O Brasil conta com mais de 664 Reservas Particulares do do Patrimônio Natural (RPPNs) federais. Juntas elas somam 516 mil hectares, uma área equivalente a 510 mil campos de futebol. Considerando as estaduais e municipais, o número sobe para 1.200 reservas, que ultrapassam 700 mil hectares de áreas naturais protegidas por particulares. Com todo esse potencial, estima-se que o turismo nesses espaços movimente R$ 4 bilhões por ano e gere 43 mil empregos.

O que muita gente não sabe é que, embora sejam privados, muitos desses espaços estão abertos aos interessados no ecoturismo. Além disso, quando se visita uma reserva particular é possível desfrutar das atrações naturais em um ambiente mais seguro, com trilhas conservadas e sinalizadas, e ainda apoiar estimular a causa da sustentabilidade.

Uma boa forma de descobrir destinos que incluem essas reservas é conferindo o site Wikiparques, uma plataforma colaborativa que disponibiliza informações gratuitas, como atrações, histórico, mapas e contato, dos parques nacionais e outras áreas protegidas do país. Atualmente o site conta com mais de 340 verbetes cadastrados.

As reservas também recebem o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover e realizar ações de conservação da natureza. Criada em 1990 por Miguel Krigsner, a atuação da Fundação é nacional e suas ações incluem proteção de áreas naturais, apoio a projetos de outras instituições e disseminação de conhecimento. A instituição mantém duas reservas naturais, a Reserva Natural Salto Morato, na Mata Atlântica; e a Reserva Natural Serra do Tombador, no Cerrado, dois biomas mais ameaçados do país. Veja vídeo:

Entre tantos paraísos naturais, três se destacam pela biodiversidade. Confira as dicas:

Reserva da Mata de Osório - RS

Localizada a 100 Km de Porto Alegre, na cidade de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, essa reserva tem uma área total de 47,1 hectares de vegetação preservada com cascatas, nascentes e rica biodiversidade. Além do ecoturismo a reserva estimula a educação do campo e a pesquisa científica. Ficou interessado? Os agendamentos podem ser realizados no site da reserva. Caso queira fazer esticar a programação e dormir na região, você pode ficar na Pousada Temática Encantos do Sul, uma opção próxima à reserva.

Reserva Natural Salto Morato - PR

Está localizada em Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná, e abrange uma área de 2.253 hectares de Mata Atlântica. O local conta com trilhas, uma cachoeira, um aquário natural para os visitantes se refrescarem do calor na companhia de várias espécies de peixes, alojamento para pesquisadores, centro de visitantes, quiosques, centro de pesquisa, além de uma estação meteorológica.

RPPN Santuário de Vida Silvestre Vagafogo - GO

O Santuário, localizado na cidade de Pirenópolis, tem uma trilha de 1.530 metros com calçamento especial em madeira para proteção do substrato florestal. Durante o percurso, os visitantes podem admirar as copas de árvores centenárias da margem do rio Vagafogo e uma piscina natural de água límpida e potável. O local também oferece brunch. Você poderá se deliciar com frutas do cerrado, geleias, pães, frutas desidratadas e cristalizadas, abrosia seca, biscoitos e lactos. São mais de 45 itens no cardápio. O custo é de R$ 48,00, para adultos, e R$ 18,00, para crianças de 5 a 12 anos. O local fica aberto das 9h às 16h e não aceita cartão.

Mais informações: www.wikiparques.org