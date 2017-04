Regras para o visto que permite morar nos EUA mudam no fim de abril

15:14 · 06.04.2017

O visto EB-5 permite a empreendedores estrangeiros moradia permanente nos Estados Unidos

O advogado Daniel Toledo, especializado em direito de imigração e diretor da Loyalty, consultoria que atua há 11 anos no segmento de obtenção de vistos e transferências de executivos, explica que além da mudança no valores é preciso ficar atento pois não é possível investir em qualquer lugar.

O montante aplicado deve atender a critérios legais muito restritos e destinados a polos previamente aprovados pelo governo, e ainda a gerar empregos, fomentar o crescimento e o desenvolvimento nos Estados Unidos. Também é preciso se submeter a uma pesquisa minuciosa que será anexada ao processo para comprovar idoneidade e origem legal do dinheiro investido.

Segundo Daniel Toledo, alguns empresários preferem investimentos em projetos do governo, outros buscam algo mais arrojado, porém com a mesma segurança. Ele explica que, mesmo que a maior vantagem seja a possibilidade de obtenção do Green Card, há projetos com remuneração alta, em torno de 6% a 8% ao ano. Mas, consequentemente, o risco também é alto.

O advogado lembra que só nos últimos dois anos sua empresa acompanhou 18 processos de EB-5. “Em 2017, até o mês de março, tivemos mais cinco. Acreditamos que mesmo com as mudanças, não haverá redução expressiva no número de investidores”, avalia.

Toledo alerta que é importante que o investidor estreite o relacionamento com o profissional da sua confiança e deixe o capital disponível para investimento imediato. Em casos de reprovação, o dinheiro investido em taxas e honorários é perdido, mas o montante retorna. "Justamente por isso a escolha do projeto é fundamental”, destaca o advogado.

Programa

Criado em 1990, pela Lei de Imigração e Nacionalidade (INA), o programa garante após um ano a concessão do Green Card provisório para o requerente, cônjuge e filhos, sendo que o definitivo sai em dois anos. “A maioria destes investidores buscam com este recurso a possibilidade de viver nos Estados Unidos com maior tranquilidade e sem a necessidade de estar atrelado ao resultado de alguma empresa, assim como é exigido em vistos L1 e E2 por exemplo”, conclui.