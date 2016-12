Rede Tauá investe no glamour do Grande Hotel & Termas Araxá

09:04 · 30.12.2016

Localizado no Parque do Barreiro, em Minas Gerais, o Grande Hotel & Termas Araxá foi projetado para operar como um cassino na década de 40, quando foi inaugurado. Sua arquitetura tem inspiração nas grandes construções europeias. Getúlio Vargas, então presidente, queria impressionar a comunidade internacional e contou com a ajuda de grandes nomes para materializar seu projeto. Agora, após 72 anos e sob a bandeira da Rede mineira Tauá, o Grande Hotel & Termas Araxá se tornará ainda mais glamoroso.

“Queremos impactar os hóspedes, acionando todos os sentidos assim que entrarem na recepção”, revela Alexandre Cardoso, novo gerente geral do hotel. “Repaginamos o lobby, adotamos uma assinatura olfativa elegante e inesquecível, de verbena, com notas cítricas e amadeiradas, e inserimos a música clássica na recepção aos hóspedes”, revela Cardoso.

“Sobre a infraestrutura, teremos um novo Kids Clube e iremos colocar 100% dos espaços e salas das Termas em operação, abrindo a segunda sauna, duas salas de banho e uma área de massagem que estavam fechadas”, completa o gerente.

A piscina emanatória e as áreas de banho ganharão pintura nova, sempre acompanhando a cor do projeto original - o Grande Hotel é um patrimônio tombado. Para o lobby das Termas, aonde se encontra a grande Mandala, nova mobília está sendo adquirida. Os quartos serão repaginados, com novas cortinas, almofadas, peseiras nas camas, itens de decoração e enxovais de cama e banho, o que proporcionará um ambiente mais leve, bonito e aconchegante. A expectativa é que os hóspedes recebidos para o Ano-Novo já usufruam de algumas mudanças.

“Nos inspiramos no Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria clássica no Brasil e no mundo”, afirma Cardoso. “Para assinar toda essa transformação e consolidar nosso posicionamento, estamos desenvolvendo, ainda, um brasão”, revela o executivo. Com vida nova ao Grande Hotel, a expectativa é que o impacto alcance toda a cadeia turística da cidade, como lojas, restaurantes e pontos turísticos de Araxá.

Mais informações: www.taua.com.br