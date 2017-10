Recife terá novos voos para a Argentina e a Flórida em 2018

06:59 · 13.10.2017 / atualizado às 07:26

Fort Lauderdale, nos EUA, ganhará operações partindo de Recife duas vezes por semana

A Azul Linhas Aéreas anunciou a ampliação de sua malha aérea no Recife, um de seus principais hubs no País. Dois novos destinos internacionais e dois novos destinos domésticos passarão a contar com voos da companhia partindo da capital pernambucana e estão previstos para iniciar em 2018. As cidades de Rosário e Córdoba, na Argentina, serão servidas com voos diretos, uma vez por semana, com as aeronaves Airbus A320neo, que têm capacidade para até 174 assentos. Fort Lauderdale, nos EUA, que já recebe voos diários da Azul desde São Paulo (Viracopos), também ganhará operações partindo de Recife, duas vezes por semana, com as aeronaves Airbus A330, com capacidade para 271 assentos. No Brasil, as novidades estão no interior do Estado pernambucano, nas cidades de Serra Talhada e Caruaru. Reforçando que hoje já há um voo internacional saindo direto de Recife pela Azul: o do Orlando, nos EUA.

John Rodgerson, presidente da Azul, destaca o crescimento da companhia em Recife, que já oferta metade das partidas e mais de 40% da oferta de assentos do aeroporto pernambucano. “Nossa malha no Recife vem crescendo a cada dia, permitindo que a companhia ofereça conexões rápidas e convenientes para vários destinos no país e no mundo. As novidades que anunciamos hoje aumentarão o intercâmbio de pessoas entre o Brasil, Argentina e EUA, fomentando negócios e turismo”, comenta Rodgerson. “O Governo do Estado de Pernambuco é um grande parceiro da Azul e tem trabalhado para criar condições que nos permitem continuar a investir na ampliação de nossas operações no estado. Com a Azul, Recife é hoje a quinta cidade mais conectada do Brasil em quantidade de destinos, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília”, completa o executivo.

Assim como as novas ligações internacionais da companhia no Recife facilitam o deslocamento de passageiros de negócios, turistas e cargas, o hub da companhia também permitiu que a TAP Portugal, parceira da Azul, incluísse mais voos ligando Recife à Europa.

A Azul busca ainda incrementar o alcance regional do hub ao se preparar para iniciar operações em Caruaru e Serra Talhada, no interior pernambucano, além de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os serviços devem ser iniciados após a certificação dos aeroportos para receber as aeronaves turboélices da companhia, modelo ATR 72, com capacidade para 70 assentos. Os Governos estaduais estão investindo nos aeroportos para dotá-los de infraestrutura adequada.