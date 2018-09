Quatro monumentos históricos e culturais brasileiros são reabertos

14:23 · 19.09.2018 / atualizado às 14:31

O Nordeste foi a região mais beneficiada com a restauração de equipamentos culturais e históricos que havia algum tempo estavam fechados para reparos e ajustes em suas estruturas. Uma deles é a Catedral Basílica de Salvador, na Bahia, que reabriu as portas revelando aos turistas uma preciosidade histórica no Largo Terreiro de Jesus, coração do Pelourinho, que é patrimônio cultural mundial.

Catedral Basílica de Salvador - Bahia

Construída pelos jesuítas entre 1652 e 1672, a igreja é um dos primeiros e mais importantes templos brasileiros e abriga telas de diversos autores do século XVII, móveis em jacarandá e objetos sacros em ouro e prata. Um verdadeiro tesouro. Além de voltar a fazer parte do dia a dia da fé baiana, o local está reaberto para visitação turística com suas 13 capelas e imagens sacras renovadas.

Os atrativos não se resumem ao interior da igreja. Do lado de fora, destacam-se ainda o átrio e a fachada principal em cantaria e suas torres revestidas de azulejos. E mais: durante a obra de restauro, pesquisadores descobriram uma escadaria sob o altar que levava a uma catacumba.

A partir de agora, os turistas que fizerem o tour pelo centro histórico de Salvador, também poderão conferir as pinturas originais que estavam escondidas e revelam imagens de santos. Trinta bustos de virgens e mártires também retornaram do museu de Arte Sacra para a igreja. Além disso, a renovação da Basílica de Salvador conta com modernos equipamentos de sonorização, iluminação e sistema de prevenção e combate a incêndio.

Chalé dos Loureiros - Alagoas

A pequena cidade de Penedo, em Alagoas, também festeja a reabertura do Chalé dos Loureiros, patrimônio que fica às margens do “Velho Chico” e abrigará o Museu do Rio São Francisco. O casarão restaurado funcionará como equipamento cultural onde os visitantes podem conhecer mais sobre a vida dos ribeirinhos do principal rio do Nordeste.A construção secular faz parte do conjunto histórico e paisagístico de Penedo e é tombado pelo Iphan desde 1996. Quem visita a cidade se impressiona com a arquitetura religiosa e o casario histórico reunindo diversos estilos arquitetônicos.

O tour pela cidade inclui um passeio pelo Largo de São Gonçalo, o Casarão do Montepio dos Artistas, o Círculo Operário Escola de Santeiros, a Biblioteca Pública, o Teatro Sete de Setembro e os Galpões da orla do São Francisco, onde estão sendo implantadas a Escola Náutica, a Oficina e Marina Pública no Cais de Penedo.

Praça Dom Pedro II - Maranhão

Como presente de aniversário por seus 406 anos de fundação, São Luís, no Maranhão, ganhou de volta a Praça Dom Pedro II, a primeira da cidade, estruturada em pedra portuguesa, onde se destaca a escultura Mãe d’Água Amazônica. O equipamento turístico faz parte do patrimônio cultural mundial de São Luís e do conjunto arquitetônico do Palácio dos Leões (Governo Estadual), Palácio La Ravardière (Prefeitura de São Luis), Tribunal de Justiça do Estado e a Catedral Metropolitana.

Casa de Câmara e Cadeia de Florianópolis - Santa Catarina

Com a função de abrigar o museu da cidade, que será implantado e gerido pelo Sesc-SC, a Casa de Câmara e Cadeia de Florianópolis foi reinaugurada com festa. A solenidade, realizada no último dia 14 de setembro, contou inclusive com a presença do ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. “É fundamental para o desenvolvimento do turismo e para a comunidade que prédios históricos sejam recuperados, preservando seu valor e ganhando novas funções, seja como espaços culturais ou até mesmo ocupados com atividades turísticas e comerciais”, destacou o ministro.

Na capital catarinense, a restauração contemplou as características arquitetônicas e históricas do prédio, bem como a adequação para o museu que vai retratar a história da cidade de forma interativa e dinâmica. O casarão de 1780 é uma das construções mais antigas da então vila de N. S. do Desterro, hoje cidade de Florianópolis.