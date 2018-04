Quarta Iracema terá feira de artesanato especial do Dia das Mães

13:03 · 27.04.2018

O Estoril, na Praia de Iracema, será palco da edição especial do projeto

Com a proximidade do Dia das Mães, o projeto Quarta Iracema, realizado no Estoril, abre espaço para uma edição temática, com exposição e venda de artesanatos de produtos étnicos e sustentáveis no próximo dia 2 de maio, a partir das 17 horas. Além da feira artesanal, a programação aberta ao público contará com uma roda de samba de mulheres, próximo à praça de alimentação.

Entre os expositores, a feira terá a participação da Rede Kilofé de Economia de Negros e Negras do Ceará, que promove o mercado de produtos étnicos, produzidos e ou desenvolvidos por afrodescentes para valorização da cultura e economia do negro. Os produtos contam com artesanato em geral, com ênfase étnico-racial do povo negro, como roupas, livros, jogos e comida.

Complementando o espaço, o projeto Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável (REMES) oferecerá produtos sustentáveis desenvolvidos com materiais recicláveis. Dentre eles estão: sabão ecológico (feito com óleo saturado), roupas e bonecas de pano (feitas de retalho), bolsas (feitas com pano de sombrinha), luminárias (feitas de material automotivo e resíduos de carro) e tapetes (feitos de garrafas PET).

Criado em 2007, o REMES beneficia hoje mais de 4 mil mulheres em 14 bairros da capital cearense. Através de oficinas e da venda dos produtos produzidos, o projeto se mantêm, gera renda às mulheres e contribui principalmente com os 3R’s da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar.

Serviço:

Quarta Iracema