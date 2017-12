Promoção distribuirá 50 milhões de milhas de desconto

12:38 · 19.12.2017

Para participar, é preciso se cadastrar no site da Maxmilhas. Os cupons de descontos serão distribuídos para usuários de todo o País

Com a mecânica de quanto mais pessoas cadastradas maior será o benefício, interessados podem se inscrever no site oficial para impulsionar a promoção que comemora o Dia Mundial das Milhas, comemorado em 6 de janeiro. A MaxMilhas, plataforma que vende passagens em desconto emitidas pelas milhas de seus vendedores cadastrados, anunciou que oferecerá 50 milhões de milhas aéreas em desconto para todos os consumidores brasileiros. Em 2017, a empresa distribuiu 12 milhões e, para 2018, pretende bater o recorde.

Como participar

A ação funcionará da seguinte forma: no ar desde o dia 13 de dezembro, o site oficial da campanha (www.diamundialdasmilhas.com.br) ganhou um Milhômetro. O mecanismo registra o número de milhas ofertadas com desconto no site. E cada vez que um consumidor se cadastrar, o contador subirá, até atingir a marca de 50 milhões de milhas aéreas.

"O Dia Mundial das Milhas é uma das datas mais importantes para nós, pois colocamos no calendário comercial uma data exclusiva para passagens aéreas com desconto. Também é mais uma forma de mostrarmos aos brasileiros como é possível viajar de avião com economia", explica Tahiana D'Egmont, sócia e CMO da MaxMilhas.

Todos que se cadastrarem até dia 4 de janeiro receberão um cupom de desconto que poderá ser utilizado já no dia seguinte, quando parte das milhas em desconto será distribuída exclusivamente aos cadastrados na promoção. Já no dia 6 de janeiro, os códigos de descontos serão informados ao público em geral. "A interação do público será essencial para a ação chegar ao valor máximo de milhas, e nossa expectativa é que até o dia 4 de janeiro, data de encerramento do Milhômetro, já teremos alcançado a marca", observa Tahiana.

Todos os cupons disponíveis nos dias 5 e 6 de janeiro poderão ser aplicados em qualquer tipo de passagem aérea no Brasil e mundo. O cupom liberado no dia 5, disponível apenas para cadastrados, será válido para compras realizadas no dia 5 de janeiro de 2018, até às 23h59. Já o cupom disponibilizado no sábado, 6 de janeiro, será válido para compras realizadas no dia 6 de janeiro de 2018, até às 23h59.