Programação do Natal de Luz chega à Praia de Iracema

16:53 · 14.12.2017 / atualizado às 17:38 por Marlyana Lima - Editora

Outro ponto da cidade que conta com programação natalina é a Praça Portugal ( Kléber A. Gonçalves )

Fortaleza quer se consolidar não apenas como um destino turístico importante para quem busca um Réveillon animado. Dar mais visibilidade às ações natalinas também está nos planos da Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Além do espetáculo diário que acontece na Praça do Ferreira, no Centro da Capital, e da bela decoração e atrações que podem ser conferidas na Praça Portugal, na Aldeota, o tradicional Natal de Luz chega, pela primeira vez, à Praia de Iracema. O evento contará com os espetáculos musicais do pianista Felipe Adjafre e do Coral de Luz da CDL, formado por 30 crianças e adolescentes, no dia 17 de dezembro, a partir das 17 horas, no Estoril.

“Pela primeira vez a beleza do Natal de Luz se estende à praia e poderá ser desfrutada por moradores e turistas juntamente ao nosso Pôr do Sol. A parceria firmada com Severino Ramalho, presidente da CDL, para trazer o evento para a região, faz parte das obras de requalificação e coloca a Praia de Iracema como rota do turismo cultural da cidade”, destaca o secretário Alexandre Pereira.

A ocasião contará ainda com a chegada do Papai Noel e uma atração surpresa que virá do mar. Além das apresentações, assim como na edição da Praça do Ferreira, um dos grandes diferenciais será o momento em que vai “nevar” no Estoril, sede da Secretaria Municipal do Turismo, que já recebeu decoração com os elementos e a iluminação do Natal de Luz. O evento é aberto ao público.