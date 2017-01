Primeiro hotel de gelo permanente do mundo proporciona experiência única

14:00 · 26.01.2017

Uma das 12 suítes de arte do IceHotel365, esculpida por artistas selecionados. ( Divulgação/Asaf Kliger )

O Icehotel, o primeiro hotel feito de neve e gelo no mundo, inova mais uma vez. Com tecnologia de resfriamento de ponta, tornou-se o primeiro hotel permanente de gelo do mundo, e passa a se chamar Icehotel 365! Isso porque estará aberto durante todos os dias do ano. Até essa transformação, o hotel, localizado na cidade de Jukkasjärvi (Suécia), derretia a cada primavera, sendo reconstruído com uma planta diferente no inverno seguinte. Além das 22 suítes, oferece ice bar, galeria de gelo e suites de gelo. A temperatura é de -5 ° C durante todo o ano no novo edifício (os hóspedes se aquecem com capas e peles).

Segundo Yngve Bergqvist, fundador e criador do Icehotel, em 1989, o novo estabelecimento atende à demanda do mercado tanto para o sol da meia-noite quanto para as luzes do norte. Assim, pode atrair visitantes para as atividades de verão e inverno ao norte do Círculo Ártico ( a 200 km do hotel). Na região, o sol da meia-noite brilha durante 100 dias e noites, o que tornava impossível manter um hotel feito de gelo durante metade do ano. Assim, durante o período mais quente do ano, o antigo hotel derretia, e todos tinham de esperar pelo próximo inverno para que pudesse voltar a ser reconstruído.