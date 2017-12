Prefeitura de Aracati prevê folia maior e inclui pré-Carnaval na programação

16:46 · 20.12.2017 / atualizado às 17:07

No Carnaval de 2017, as ruas do Centro de Aracati ficaram lotadas durante a passagem do bloco do Zé Pereira ( Kid Júnior )

As praias de Majorlândia e Canoa Quebrada - além do Centro de Aracati - já foram consideradas os destinos mais disputados do Carnaval no Estado, atraindo milhares de turistas durante os dias de folia. Para retomar esse posto, a Prefeitura do Município anunciou que está trabalhando para promover o "melhor Carnaval do Ceará em 2018".

A ideia é oferecer aos visitantes e moradores nada menos do que cinco dias de festividades, sem contar o encontro de blocos da quinta-feira e festas de pré-Carnaval. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura do município.

O prefeito Bismarck Maia enfatiza que a cidade vai surpreender com uma programação diversificada que vai valorizar a prata da casa e também oferecer shows com grandes nomes nacionais do axé, do samba, do sertanejo, do funk e do forró. O intuito é reassumir o protagonismo na festa de Momo no litoral Leste do Estado.

"Se o Carnaval do Aracati já era uma referência para todo o Ceará e estados vizinhos, temos certeza que a programação que vamos apresentar vai colocar a cidade como uma grande opção para todo o País, e mesmo para estrangeiros que são apaixonados por essa que é a maior festa popular brasileira", comenta o prefeito. Os artistas e bandas serão confirmados em breve.