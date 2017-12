Portugal vence prêmio de melhor destino turístico do mundo

12:40 · 12.12.2017 / atualizado às 13:54

Depois de ter ganho o prêmio de melhor destino europeu em setembro, Portugal passou a integrar a lista de 17 candidatos para concorrer na grande final, realizada no domingo (10), em Phu Quoc, no Vietnã. Entre os candidatos estavam destinos como Brasil, Grécia, Maldivas, Estados Unidos da América, Marrocos, Vietnã, Espanha, entre outros. Mas esta é a primeira vez que um país europeu ganha esta premiação. Na Europa, apenas as cidades de Londres e Paris foram vencedoras.

Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, declarou: “Estamos perante um momento único para o turismo em Portugal. Este é o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos por todos os que estão, de alguma forma, ligados ao Turismo, mas é igualmente o reconhecimento pelo país que temos. Um país autêntico, inovador, que se soube se reinventar, que reúne uma grande variedade de experiências e paisagens, um país que junta cosmopolitismo, história, tradição, sol, natureza e gastronomia. Um país que sabe e que gosta de acolher todos. Devemos continuar este trabalho de mostrar toda a diversidade do que Portugal tem para oferecer e que faz de nós um destino turístico de excelência”.

Juntamente com o prêmio de Melhor Destino Turístico do Mundo, Portugal também recebeu outras premiações como Melhor Órgão Mundial Oficial de Turismo, atribuído ao Turismo de Portugal, e de Melhor Site Oficial de Turismo, por meio do visitportugal.com.

Para o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “É a primeira vez, em dez anos de história do Turismo de Portugal, que somos reconhecidos com prêmios de âmbito global. Não só o Turismo de Portugal foi reconhecido como Melhor Órgão Oficial de Turismo do mundo (World’s Leading Tourist Board), como o portal oficial de informação sobre o destino é considerado o Melhor Site de uma Autoridade Turística (World’s Leading Tourism Authority Website), mundialmente. Prêmios apenas possíveis graças aos esforços e dedicação de uma equipa coesa, na qual impera o profissionalismo, rigor e capacidade de organização. É com orgulho que vemos a nossa estratégia turística reconhecida e nos dá motivação na busca dos nossos objetivos até 2027, para afirmar Portugal enquanto destino turístico de excelência”.

Premiação

Criado em 1993, o World Travel Awards reconhece o trabalho desenvolvido na área da indústria turística global e estimula a competitividade e a qualidade do Turismo. A seleção dos nomeados é realizada mundialemente por milhares de profissionais do setor, que todos os anos escolhem os seus favoritos. Os nomeados para a grande final são os vencedores das galas regionais aos quais se juntam outros nomeados pelo próprio WTA.