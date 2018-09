Personal stylist ensina mulheres a arrumarem a mala de viagem

10:00 · 22.09.2018

Juliana Parisi é formada em Consultoria de Imagem Personal Stylist pelo Senac/SP, criadora de um blogcom quase 500 mil seguidores ( Reprodução/ Facebook )

Mesmo o mais experiente dos viajantes já se viu em situações difíceis por esquecer algum objeto importante. Muitos se arrependem por exagerar no número de peças embarcadas. Material de higiene pessoal, medicações, tipos de sapatos e roupas adequadas para a temperatura do destino estão entre os ítens que mais geram dúvidas entre os "turistas" que sonham com a viagem perfeita.

Desde que a companhias aéreas passaram a cobrar pelo embarque de malas, restringindo cada vez mais o volume permitido a bordo, muitos viajantes se viram ainda mais perdidos na hora de preparar a bagagem.

Formada em Consultoria de Imagem Personal Stylist pelo Senac/SP, criadora do blog www.blogdajulianaparisi.com.br e com mais de 470 mil fãs, Juliana Parisi vem se dedicando a ajudar principalmente as mulheres que viajam e não abrem mão de se sentirem confiantes longe de sua terra natal. Confir as dicas elaboradas pela consultora:

1- Monte os looks completos

Pense no clima do destino, o número de dias, quais os tipos de passeios e o que vai vestir em cada dia. “Quando você planeja os looks que vai usar, você consegue levar exatamente o que precisa! Lembre-se que sempre repetimos roupas, principalmente a parte de baixo (calças, shorts, saias), por isso não precisa levar uma peça para cada dia”, diz Juliana.

2- Faça uma lista do essencial

Uma ótima maneira de não esquecer de nada é tendo uma lista à mão!

Roupas Intimas – calcinha, sutiã, meias;

Roupas para dormir – pijamas, camisolas;

Roupas para o dia (pensar nos looks completos – incluindo sapato e bijoux);

Roupas para a noite (pensar nos looks completos);

Roupa de banho (caso você vá para praia ou piscina – biquíni ou maiô), saída de banho (cangas, vestidos, saias), protetor de lábios, protetor solar e repelente.

Roupa de cama e banho (caso você não fique em um hotel – toalhas e lençol);

Calçados – chinelos, rasteiras, sapatilhas, sandálias, botas, etc (pense nos looks!);

Cuidado pessoal – escova de dente, sabonete, cuidados com o rosto e corpo, perfume, desodorante, escova de cabelo, shampoo, condicionador, óleo reparador, toca plástica para cabelo, prendedores de cabelo, cotonete, algodão, aparelho de depilação, pinça, absorvente;

Maquiagem – base, pó compacto, blush, corretivo, mascara de cílios, lápis de olho, lápis de sobrancelha, lápis de boca, batom, sombras.

Remédios de uso contínuo e para dores de cabeça, dores no corpo, gripe, dores estomacais, etc.;

Acessórios em geral – óculos de sol, chapéu, relógios, anéis, brincos, colares, pulseiras;

Saco plástico para roupas sujas;

3- Coloque tudo dentro da mala

Uma mala organizada pode facilitar, principalmente quando se trata de não amassar muito as roupas. Para isso a personal lista a ordem da organização. “Coloque os calçados na parte de baixo, depois coloque as peças que não precisam ser passadas, como as roupas de dormir, calças jeans, tecidos mais encorpados, dobre as peças menos vezes possível (por exemplo: dobre a calça somente ao meio) para não amassá-las muito e por cima coloque as roupas mais leves e que precisam de mais cuidado”, ensina.

A dica ainda é preencher os espaços vazios com roupas intimas, meias, etc, assim as roupas terão menos chance de sair do lugar. Já os cosméticos devem ser embalados em sacos plásticos para não correr o risco de vazar e não esqueça de ir vestido com peças e calçados mais pesados e volumosos, para economizar espaço na mala.

4- Atente-se aos detalhes

Separe todos os documentos necessários e leve sempre uma malinha de mão com itens básicos, como uma troca de roupa, cosméticos, escova de dente, remédios e absorvente, principalmente se você for viajar de avião. “Os extravios de malas são comuns, por isso, é sempre bom prevenir. Coloque ainda um laço ou adesivo para ajudar a identificar a bagagem com mais facilidade”, finaliza a personal stylist.