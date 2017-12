Pernambuco, Bahia e Ceará são destaques em crescimento turístico

14:00 · 18.12.2017

No Ceará, Jericoacoara atraí turistas do Brasil e do mundo

Realizada pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) elaborada com base nos noves primeiros meses deste ano revela que Pernambuco foi o Estado que mais cresceu no Nordeste no Índice das Atividades Turísticas (Iatur), com aumento de 7,4%. Porto de Galinhas é um dos responsáveis pelo crescimento em destaque de Pernambuco. Outros destaques, de acordo com o levantamento são a Bahia (+1,4%) e Ceará (+0,3%). Os índices chamam ainda mais atenção quando comparados aos registrados pelo Brasil que amargou uma queda de -6,5%.

Os números da receita gerada pelos serviços ofertados pelas empresas que desempenham atividades turísticas também tiveram impacto positivo. No acumulado entre janeiro e setembro, Pernambuco apresenta um índice de 16,8%, mais uma vez superior ao geral do Brasil, que teve crescimento de 3,9%, no mesmo período. O Ceará chegou a 10,6% e Bahia 9% no mesmo quesito.