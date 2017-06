Passeios em Orlando fora do mundo da Disney

09:00 · 13.06.2017 / atualizado às 14:56

Você sabia que os dias em Orlando são mais longos em julho, por conta do horário de verão no hemisfério norte? Essa é uma boa notícia para quem está planejando passar as próximas férias com a família por lá. Neste período, em que a Disney está a todo vapor por causa do recesso escolar, trazendo novidades exclusivas. É essencial seguir as dicas de quem sempre viaja nesta época do ano para lá e também dos brasileiros que trabalham no local. Marshmallows na fogueira, cinema aberto para assistir do carro, passeios de bike, museus, entrte outras, são algumas das sugestões valiosas. Um exemplo são as selecionadas pela "Casa na Disney", agência de turismo especializada em aluguel de casas e apartamentos em Orlando. Confira:

Passeio cultural

O Orlando Science Center tem como o objetivo apresentar a ciência através de experiências educacionais e está sempre se reinventando. O museu está em Orlando desde 1995 e é dividido em quatro andares com exposições permanentes e outras que ficam por um tempo limitado. Por isso, antes de visitar, olhe no site do museu. O Orlando Science Center é dedicado ao público de três a 11 anos, mas encanta também os adultos que o visitam. A maravilha do céu de Orlando pode ser observada em dias selecionados. O Crosby Observatory fica no terraço do museu e você pode escolher visitar pela manhã ou ao cair da noite. O telescópio permite a visualização de planetas e estrelas. A experiência depende das condições climáticas para acontecer. Os preços dos ingressos são: Adulto (acima de 12 anos): US$ 27; Criança (entre 3 e 11 anos): US$18; Idoso (acima de55 anos): US$24 e Bebê (2 anos ou menos): Não paga. Assim que você entra, uma pulseirinha é distribuída para ter acesso a todas as partes do museu. Às vezes um filme 3D está incluso no ingresso. O estacionamento é pago e custa US$ 5. Mais informações em www.osc.org. Endereço:777 E. Princeton Street. Orlando, Florida 32803.

À moda antiga

No Chip ‘N’ Dale’s Campfire Sing-A-Long - Disney Fort Wilderness – Resort & Campgroud, funciona todos os dias ao pôr do sol. A reunião começa à medida em que o sol se põe. Para garantir uma diversão familiar à moda antiga, você assa marshmallows ao lado de uma fogueira com a presença dos personagens Tico e Teco. Ao chegar no lugar, você pega um ônibus até a fogueira e lá poderá comprar por US$10.00 as tradicionais bolachinhas, marshmallow e doces de chocolate para assar. A atividade é gratuita. Neste mesmo local tem o Movies Under The Stars – um cinema aberto e gratuito. Endereço: 4510 North Fort Wilderness Trail - Lake Buena Vista, Florida 32830-8415.

Piquenique

No Dr. Phillips Splash Pad & Park, você encontra uma área bem bacana com playground. O parque inclui áreas para piqueniques, caminhadas, baseball, basquete e futebol, e possui parque infantil com água e até um parque para cães. Ingressos por apenas US$ 2. Endereço: 8249 Buenavista Woods Blvd, Orlando, FL 32836 – aberto todos os dias das 8h às 20h.

Passeios de bike

Aluguel de Bicicletas na Celebration – passeie com a família nas trilhas da Celebraion, cidade projetada pela Disney. Preço a partir de US$15 por bike/hora, o que inclui uma garrafinha de água e o mapa das trilhas. Há opções também de triciclos e quadriciclos. Mais informações em: www.CelebrationSurrey.com. Endereço: Celebration Bike Rental and Sales - 700 Bloom Street Celebration, FL 34747 US.

Surrey Bikes - alugue um quadriciclo no BoardWalk Villas da Disney para quatro pessoas por US$2. Ha opções de bicicletas para duas, quatro e seis pessoas. O passeio passa pelas margens do Rio Sassagoula e é possível pedalar pelo

Calçadão Bareffot Bay. Funciona todos os dias, do início da tarde até às 22h.

Endereço: Disney's Boardwalk Resort, 2101 Epcot Resorts Blvd, Kissimmee, FL 34747

Passeio de barco

No Scenic Boat Tour, você passeia de barco pelo Lake Osceola, onde é possível ver as mansões do Winter Park avaliadas em milhões de dólares. Endereço: 312 E Morse Blvd, Winter Park, FL 32789. Funciona de segunda a domingo, das 10h às 16h. Ingressos: Adultos US$14 e Crianças US$7.

Mercados

Adquira os alimentos (e até souvenirs) nos mercados da cidade. Você verá uma grande diferença de preço em relação aos parques. Deixe para comprar nos parques apenas aqueles objetos que "só estão disponíveis por lá". Existem até outlets de produtos da Disney na região, vale passear por outras opções e economizar bastante nestes presentes e lembranças. “Eu já saio do Brasil com uma lista do que vou comprar no supermercado lá em Orlando, planejamento é tudo”, conta Daniela Bonifácio Marques, empresária, que já viaja para a Disney nas férias de julho há alguns anos e prefere ficar em casas alugadas para curtir com a família e amigos.

Veja algumas dicas para comprar alimentos por lá:

Grocery Walmart: Você pode fazer a compra dos alimentos online e agendar a entrega para até três dias. O serviço do Walmart irá separar a compra, embalar e, para retirar, basta ir até a loja escolhida, na área destinada ao Grocery Pick up, e abrir o porta-malas do carro, simples assim! Não tem nenhuma taxa para o serviço, que está disponível todos os dias, das 7h às 23h. Veja mais em grocery.walmart.com/

Publix Instacart Express: Esse programa de compras online do Publix faz entregas em até uma hora, na casa em que você estiver hospedado. A taxa do plano mensal é de US$14.99 para utilizar o serviço quantas vezes desejar dentro do mês. Veja mais em: delivery.publix.com/store/account/express

Novo Walmart: Muitas vezes é frustrante você pegar aquela super dica de compra no Walmart, ir nas lojas que são rota de turistas e não encontrar nada do que queria. Mas abriu, há pouquíssimo tempo, um novo Walmart no Winter Garden. Lá, é possível encontrar tudo e é super vazio. Endereço: 16313 New Independence Pkwy, Winter Garden, FL 34787

Fonte: site www.casanadisney.com.br,