Passeios alternativos em São Paulo vão de visita noturna ao zoológico a aldeias indígenas

09:00 · 25.01.2017 / atualizado às 09:51 · 26.01.2017

Ideal para levar as crianças, o passeio durante a noite no Zoológico de São Paulo apresenta espécies de animais com hábitos noturnos, como as corujas ( Divulgação )

Hoje, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completa 463 anos. É impossível pensar na Capital sem lembrar de seus cartões-postais, como Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera e Mercado Municipal. No entanto, o turista tem muito mais a descobrir na maior metrópole brasileira. Para os mais curiosos, o Guichê Virtual – startup de venda de passagens de ônibus online no Brasil – selecionou 10 opções de passeios alternativos. Embarque nestas dicas e conheça interessantes lugares da "Terra da garoa".

1) O Velhão

Este lugar fica no coração da Serra da Cantareira e proporciona uma viagem no tempo. Todo o complexo foi construído com material de demolição e, hoje, funciona por lá um restaurante, cinco bares e algumas lojinhas muito charmosas. Há ainda uma serralheria, que faz portas, gazebos, ornamentos, entre outros objetivos. Tudo feito como no século passado, sem soldas.

Endereço: Estrada Santa Inês, 3000 – Mairiporã – São Paulo.

2) Casarão do Vinil

Este casarão fica na região da Mooca e é um dos passeios alternativos em São Paulo indicados para quem ama LP’s. Além dos vinis, o Casarão do Vinil também tem uma exposição impressionante de compactos, discos de 78 rotações, livros e gibis que preservam histórias da música.

Endereço: Rua dos Trilhos, 1212 – Mooca, São Paulo.

3) Aldeias indígenas

Situadas no extremo sul da cidade há duas áreas de proteção ambiental, a Capivari-Monos e a Bororé-Colônia, que abrigam cachoeiras, mananciais, animais selvagens e aldeias indígenas, as quais recebem visitas guiadas. E acreditem: você pode ver uma cratera de 35 milhões de anos feita por um meteorito. Tudo isso a menos de 50 mil metros da Praça da Sé, no centro de São Paulo.

Endereço: Região de Parelheiros.

4) Casa da Xiclet

Um espaço localizado na Vila Madalena, certamente diferente de tudo que você já viu. A Casa da Xiclet é uma galeria de arte e também uma residência, o que a torna um lugar excêntrico e em constante construção. Em sua programação, há exposições de arte, espetáculos musicais, projeção de filmes, jogos, palestras e oficinas.

Endereço: R. Fradique Coutinho, 1855 – Vila Madalena, São Paulo.

5) Museu da Voz

Quem conhece a feirinha de antiguidades e quinquilharias da Praça Benedito Calixto que funciona aos sábados das 9h às 19h, se apaixona. E é lá que o Museu da Voz funciona, em uma barraca mesmo, onde você pode conferir vinis, fitas antigas e algumas outros relíquias da música popular brasileira. Um ótimo passeio alternativo em São Paulo.

Endereço: Praça Benedito Calixto – Jardim Paulista, São Paulo.

6) Passeio Noturno no Zoológico

Já pensou ir ao zoológico à noite? Este é, sem dúvidas, um dos melhores passeios alternativos em São Paulo para fazer com as crianças. O visitante poderá observar melhor diversas espécies de animais que têm hábitos noturnos, como os hipopótamos, onças, leões, tigres, lobos e, claro, corujas e morcegos do Zoológico de São Paulo. O passeio é muito disputado, por isso faça o agendamento o quanto antes pelo telefone 5073-0811, ramal 2119.

Endereço: Avenida Miguel Estéfano, 4241 – Vila Agua Funda, São Paulo.

7) CAOS

Essa mistura de bar, balada e loja de antiguidades não poderia faltar em nossa seleção. O lugar que fica na badalada Rua Augusta é tão incrível, que já foi até tema de uma série do canal History Channel. Para dizer que conhece São Paulo, tem que visitar esse espaço!

Endereço: R. Augusta, 584 – Jardim Paulista, São Paulo.

8) Pedra Grande | Parque da Cantareira

Silêncio em São Paulo é luxo. Para fugir das buzinas não é preciso sair da cidade. A apenas 10 km da Praça da Sé, na zona norte da cidade, fica o núcleo Pedra Grande do Parque da Cantareira. É um canto verde de mata atlântica no meio da metrópole! A dica é conhecer o mirante da Pedra Grande, da onde se tem uma vista panorâmica da capital paulista. Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

Endereço: R. do Horto, 1799, Parque da Cantareira.

9) Matilha Cultural

Possivelmente o único espaço do país onde os animais são muito bem vindos e inspiram boa parte da programação, que é gratuita ou a preços populares. A Matilha Cultural está entre os melhores lugares alternativos em São Paulo, pois traz conteúdos de vanguarda, sempre acompanhados de debates produtivos, palestras e oficinas que consolidam a democratização do conhecimento.

Endereço: R. Rêgo Freitas, 542 – República, São Paulo.

10) Museu da Pessoa

Em São Paulo você tem a oportunidade de conhecer um museu totalmente dedicado a vida de pessoas comuns. O Museu da Pessoa tem um acervo de histórias de vida aberto à participação gratuita de toda pessoa que queira compartilhar seus relatos. Sua sede fica em Pinheiros e, caso tenha interesse em compartilhar sua história, pode gravar seu depoimento pessoal de vida em vídeo.

Endereço: R. Natingui, 1100 – Vila Madalena, São Paulo.