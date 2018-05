Parte de “Vingadores: Guerra Infinita” foi gravada nos Lençóis Maranhenses

00:09 · 05.05.2018

Composto por dunas e grandes piscinas naturais, o parque recebe quase 90 mil visitantes por ano

As atrações turísticas do Brasil estão ganhando cada vez mais espaço nos filmes de heróis. Depois da participação especial das Cataratas do Iguaçu no filme “Pantera Negra”, os Lençóis Maranhenses aparecem no universo cinematográfico da Marvel em “Vingadores: Guerra Infinita”, sucesso de bilheteria em todo o mundo.

Na trama, o visual composto por dunas e grandes piscinas naturais surge como sendo o planeta Vormir, onde se passa uma das cenas mais impactantes do filme. Apesar dos efeitos especiais e truques de computação gráfica é possível reconhecer o destino brasileiro.

A produtora BPS divulgou em sua página oficial que as cenas foram gravadas no Brasil, onde contaram com uma grande estrutura, como carros, helicópteros e apoio à equipe de efeitos visuais.

Parque Nacional

Principal destino do Maranhão e um dos mais procurados do Nordeste brasileiro, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares e abriga uma grande variedade de ecossistemas. Somente em 2017 foram registrados 89.540 visitantes por lá. A atração faz parte da Rota das Emoções - também composta pela a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba (PI) e o Parque Nacional de Jericoacoara (CE).

O período mais indicado para visitar os Lençóis é de maio a setembro, logo após o fim das chuvas, quando as lagoas naturais estão cheias. O acesso pode ser feito pelas cidades de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão, Humberto de Campos e Primeira Cruz. A entrada é gratuita.