Parques urbanos: as melhores opções mundo afora

10:00 · 23.09.2018

Cidades como Nova York, Paris, Bruxelas, Buenos Aires recebem milhões de turistas a cada ano com seus diferentes atrativos. Em comum, essas metrópoles se orgulham de preservar os parques urbanos, espaços públicos onde esportes, cultura, história e belas paisagens têm lugar cativo.

Parc du Cinquantenaire, Bosques de Palermo, Bois de Boulogne, Hyde Park, Central Park e Bosque de Chapultepec são exemplos de áreas verdes inspiradoras e convidativas.

Esses refúgios naturais bem no meio da cidade servem para tomar sol, descansar, visitar obras de arte ou apenas contemplar a natureza, entre dezenas de outras opções. Confira cinco dos mais destacados parque urbanos do mundo.

Bois de Boulogne, Paris

A "Cidade Luz" tem alguns dos mais fantásticos parques da Europa. Esse, em especial, faz parte de uma antiga floresta exclusiva para caça de ursos e cervos pela realeza desde o ano 629. O Bois de Boulogne só veio ficar acessível ao público por ordem do Rei Louis XVI, no século 18, que o utilizava para entretenimento familiar. No local, o Château de Bagatelle, sobreviveu à Revolução e continua de pé. Para os brasileiros, o parque tem um atrativo a mais, afinal, foi dos arredores do edifício que Santos Dumont decolou com o 14-Bis. O parque oferece mais de 35 quilômetros de trilhas: um autêntico paraíso para todos aqueles que queiram desfrutar da natureza.

Com 846 hectares, o Bois de Boulogne oferece ainda muitas outras opções, como 10 lagos artificiais com patos e cisnes e a Grand Cascade, uma queda d’água pitoresca com duas grutas construídas para visitação. Há ainda o Jardin d'Acclimatation, zona formada por um parque de diversões e uma reserva de animais. Além do Shakespeare Garden, Hippodrome de Longchamp com seu antigo moinho e o famoso Stade Roland Garros. Corridas e passeios de barco, caiaque, bicicleta, cavalo ou pônei, além de piqueniques e festivais diversos, dão vida ao parque durante o ano inteiro. (Foto: Wikimedia)

Parc du Cinquantenaire, Bruxelas

O lugar é um dos cartões-postais da Bélgica e para aproveitá-lo bem, vale a pena reservar um dia inteiro. Os moradores da cidade usam o espaço para contemplação, relaxamento, leitura, esporte, passeio, piquenique, além de aproveitarem as diferentes feiras, exposições e festivais que acontecem ao longo do ano. Criado em 1880, pelo rei Leopoldo II, o Cinquentenaire, como o nome já denota, foi construído para comemorar os 50 anos de independência do país e tem como principal marca seus grandiosos arcos, que são a porta de entrada para os 30 hectares de jardins, fontes, esculturas, monumentos e o lago principal.

O parque é sede do Royal Museum of the Armed Forces and of Military History, Cinquantenaire Museum, AutoWorld (carros vintage) e Great Mosque of Brussels, a mais antiga mesquita de Bruxelas, com o prédio original datando de 1880. Nas proximidades, atrações como o Parlamentarium, Palais Royal, Cathédrale des St. Michael and St. Gudula e Leopold Park.

Hyde Park, Londres

Formado por mais de 142 hectares, o espaço foi fechado ao públicodurante centenas de anos. O terreno originalmente pertencia aos monges da Abadia de Westminster, até que o Rei Henrique VIII o comprou para ser seu local de caça de cervos em 1536. Apenas em 1637, no reino de Charles I, o local foi aberto ao público em geral. Atualmente, londrinos e turistas usam o local para pegar um sol, escapar um pouco do barulho ao redor, nadar ou passear de barco no lago Serpentine, correr ou jogar tênis e futebol.

O parque possui uma fonte em memória da Princesa Diana, além do curioso Speaker’s Corner, símbolo da liberdade de expressão no Reino Unido desde meados de 1800. Para se ter ideia, Karl Marx e George Orwell já fizeram discursos no local.

Durante o inverno é montado o Winter Wonderland, parque de diversões que conta com uma roda gigante de 60 metros de altura, oferecendo lindas vistas da cidade. Nas proximidades há atrações como Kensington Palace, Buckingham Palace, Marble Arch, Royal Albert Hall, Harrods, Natural History Museum, 10 Downing Street, Westminster Abbey e Big Ben, entre centenas de outras. (foto: geograph.org.uk)

Central Park, Nova York

O parque mais famoso do mundo merece a visita. Cenário de centenas de filmes e séries americanas, é o primeiro parque público planejado dos Estados Unidos e um dos maiores símbolos de Nova York. Em funcionamento desde a segunda metade do século 19, a ampla área verde corta boa parte de Manhattan e conta com uma extensa lista de atrações que varia de acordo com a estação do ano.

Atualmente com 341 hectares, é visitado por 40 milhões de pessoas por ano. Oferece atrações como o Central Park Zoo; Cleopatra’s Needle, obelisco que é o mais antigo monumento da cidade, datado de 1450 a. C.; cascatas do canal The Loch; Sheep Meadow, com nome que faz referência às ovelhas que ali pastavam; Shakespeare Garden, cheio de flores mencionadas nas obras do autor; Conservatory Garden, jardim formal em estilos italiano, francês e inglês; e Wollman Rink, para patinar no inverno e muito popular no Natal.

Com seus sete lagos, 29 esculturas, 36 pontes e 90 quilômetros de passeios, parque fica próximo ao Museum of Natural History, St. Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Carnegie Hall e Times Square, entre centenas de outras atrações. (Foto: Wikimedia)

Bosque de Chapultepec, Cidade do México

Maior parque da América Latina, compreende uma área de 686 hectares que, na era Pré-Colombiana, servia de retiro a governantes astecas e até hoje é sede do palácio presidencial. Lá fica o Castillo de Chapultepec, bem no topo da colina a 2.325 metros acima do nível do mar, com incríveis interiores que serviram de locação para o filme Romeu e Julieta, com Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Pertinho dali fica o Zoológico de Chapultepec e seus 5 milhões de visitantes anuais que passam para admirar os quase 2 mil animais. O castelo e o zoológico formam a área mais popular de todo o parque.

No local também ficam o parque de diversões Feria de Chapultepec, Jardín Botânico, Lago de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, Casa del Lago Juan José Arreola e Kiosko del Pueblo. As belas fontes incluem las Ranas, Cri Cri, Nezahualcóyotl, los Novios, Ornamental, Quijote, Templanza e Tlaloc, e as principais esculturas no parque são Ahuehuete de Moctezuma, Altar a la Patria, José Martí, Obelisco a Los Niños Héroes, Puerta de los Leones e Tribuna Monumental.

É importante planejar a visita com antecedência, pois é impossível conhecer tudo em um dia e decidir na hora pode causar confusão. O parque faz limite com o Paseo de la Reforma, principal boulevard da Cidade do México que oferece acesso a centenas de opções turísticas dentro da cidade. (Foto: Wikimedia)

Bosques de Palermo, Buenos Aires

Inaugurado no dia 11 de novembro de 1875, pelo então presidente Nicolás Avellaneda, o parque possui mais de 80 hectares que contam com atrações como o Monumento de los Españoles, presente da Espanha para marcar o centenário da Revolução de Maio, e o Rosedal, com mais de 18 mil rosas rodeadas por um lago. Passeio imperdível para quem gosta de flores, animais, estátuas e belas paisagens cinematográficas.

Os visitantes também podem conferir no local o Museu Eduardo Sívori, Planetário Galileu Galilei, Jardim Japonês, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Hipódromo de Palermo e três lagos artificiais. Tudo isso concentrado na maior faixa verde da cidade, formada por vários parques menores. Nas proximidades, há atrações como o Mercado de Rua de Palermo, galerias de arte, lojas grifadas, além de bares e restaurantes com o melhor da gastronomia portenha. (Foto: Wikimedia)