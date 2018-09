Parques nacionais apostam em passeios noturnos para atrair visitantes

12:18 · 14.09.2018

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, Goiás oferece passeio noturno para conferir a Travessia das Sete Quedas

O Brasil tem mesmo muito a oferecer tanto para os turistas nacionais quanto estrangeiros. Parques nacionais que encantam visitantes com sua natureza exuberante, agora estão investindo em programas noturnos. É o caso da Travessia das Sete Quedas, uma das atrações mais disputadas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO), patrimônio natural da Unesco. O parque, que recebe até 750 visitantes por dia, oferece uma trilha noturna de 23km que, no momento é limitada a 20 participantes.

Nesse passeio, cada visitante leva sua barraca e comida suficiente para a travessia. No acampamento rústico, além de lanterna, é permitido o uso de fogareiro, já que é proibido fazer fogueira para evitar incêndios. A caminhada, que é realizada apenas entre junho e novembro - durante o período de seca no Cerrado, quando o nível do rio baixa -, pode ser intercalada com até dois pernoites no interior do parque.

Além do cenário formado por cachoeiras e paredões de pedras e dos banhos refrescantes, à noite os turistas ganharam um céu estrelado e riscado de estrelas cadentes.

Luau nos Lençóis

Outros parques nacionais também oferecem opções noturnas para os visitantes. O Luau nas Dunas, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA), é um atrativo para quem busca atrações inusitadas e exclusivas. A imensidão de dunas intercaladas por lagoas fica ainda mais prateada sob a lua. Outra forma de apreciar os lençóis à noite é fazendo a travessia do parque a pé. A aventura dura entre três e cinco dias com pernoites nos oásis localizados no meio das dunas.

Para oferecer maior comodidade aos visitantes, os moradores das comunidades que ficam no interior dos Lençóis Maranhenses recebem os turistas com abrigo e uma saborosa comida caseira. O chefe da unidade de conservação, Adriano Damato, adverte que é proibido entrar com bebidas alcoólicas na área natural protegida.

Serra da Capivara

Patrimônio da Humanidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em em São Raimundo Nonato (PI), também se destaca por suas centenas de sítios arqueológicos. Mas se engana quem pensa que o destino só pode ser explorado durante o dia. Todo ano, na última semana de julho, o sítio arqueológico da Pedra Furada, símbolo do parque, é cenário da Ópera Serra da Capivara, um festival realizado à noite.

Outra atração imperdível é a visita noturna ao Boqueirão. O paredão, repleto de pinturas pré-históricas, fica iluminado durante o passeio. O sítio arqueológico é um dos atrativos do parque que estão acessíveis para cadeirantes e demais visitantes com mobilidade reduzida.