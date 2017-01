Parque Nacional de Ubajara ganha melhorias para atrair visitantes

08:05 · 26.01.2017 / atualizado às 08:06 por Sebrae

Um dos principais equipamentos turísticos do Ceará, o Parque Nacional de Ubajara acaba de ganhar uma série de melhorias para os visitantes. Entre as mudanças está a implantação de uma trilha acessível para pessoas com dificuldade de mobilidade, com direito a rampas, passarelas e acesso a área de convivência. Uma das inspirações para estas melhorias foi o trabalho de estruturação de um roteiro turístico na região, iniciado pelo Sebrae em parceria com empresários e instituições públicas.

De acordo com o chefe do parque, Gilson Mota, desde que o teleférico (bondinho) ficou desativado, em maio de 2015, a administração começou a pensar em novos atrativos. Mas, segundo ele, foi a partir do trabalho da rota que essa necessidade de inovar ganhou o impulso que necessitava. “Com a criação da rota, começamos a ver que precisávamos inovar e, na conversa com os consultores Rosier Alexandre e Danubia Pereira, vieram algumas sugestões, que começamos a implementar”.

Com a nova trilha acessível, de acordo com Mota, os cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção poderão desfrutar um pouco mais do parque. “Antes, os cadeirantes chegavam e ficavam ali na entrada, já agora eles podem entrar na trilha, fazer contato com a natureza, sentir um pouco da vegetação e do clima”.

Mas esta não é a única novidade. O acesso ao parque também recebeu melhorias, com a implantação de um bicicletário, novo mobiliário e casa na árvore. Também foram feitas modificações na trilha das samambaias, que ganhou um novo traçado e novos atrativos para os visitantes, como arvorismo, um observatório para o olho d’água da pedreira e uma área coberta, que serve de abrigo para os visitantes.

Novo momento

Para a gestora de turismo do Sebrae na Ibiapaba, Lucileide Lourenço, as melhorias do parque vêm somar com o trabalho que está sendo feito para o fortalecimento do turismo na região. “O Parque Nacional é uma das principais âncoras do trabalho de estruturação da rota turística da Ibiapaba, por isso é fundamental que a sua gestão tenha esta visão de criar novos produtos e serviços visando atrair cada vez mais visitantes”.

Segundo ela, os empresários que atuam no segmento precisam se espelhar neste exemplo e buscar melhorar constantemente. “Um dos focos do trabalho de estruturação da rota é a qualificação dos atrativos e equipamentos da região, por isso temos insistido com os empresários que não adianta atrair o turista se, quando ele chegar aqui, não encontrar bons atrativos, hotéis e restaurantes com bons serviços, profissionais bem preparados. O nosso esforço é para que todos os elos da cadeia do turismo estejam funcionando”.

O gestor do parque, Gilson Mota, acredita que o trabalho de estruturação da rota já está ajudando a modificar a visão dos empresários da região. “Antes, o turismo da Ibiapaba era muito dependente do parque, mas hoje os empresários já estão percebendo que não dá para ficar parado esperando apenas pelo poder público. Eles também precisam investir em melhorias”. Segundo ele, a região passa hoje por um processo de redescobrimento, com uma maior integração entre os setores públicos e privados, e o resultado final deste trabalho será a melhoria significativa da atividade turística na região.

Rota da Ibiapaba

Lucileide Lourenço lembra que a criação da rota turística da Ibiapaba é fruto de uma parceria entre Sebrae, empresários e instituições públicas da região. Segundo ela, a ideia inicial é que o roteiro seja formado pelos municípios de São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará, tendo o ecoturismo e o turismo de aventura como principais eixos norteadores.

De acordo com a gestora do Sebrae, a estruturação deste roteiro envolve fatores como: elaboração de um diagnóstico sobre empreendimentos, produtos e serviços que a região oferece; desenvolvimento de ações de análise de mercado e planejamento estratégico do roteiro; qualificação e adequação dos serviços e apoio à implantação de novos empreendimentos no território, além do apoio à comercialização da rota para outros mercados. Para que isso aconteça, segundo Lucileide, é fundamental o envolvimento dos atores locais que tenham relação com o segmento de turismo, e que estes estejam à frente de todo o processo.

Parque Nacional de Ubajara

O Parque Nacional é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, localizado no município de Ubajara, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Sua grande atração é a Gruta de Ubajara, a qual está situada em uma depressão de 535 metros. Além da gruta, o parque ainda possui trilhas, mirantes e cachoeiras para encantar os visitantes.