Parque de diversões francês oferece novas experiências imersivas

14:20 · 02.01.2017

"La Forge aux Etoiles" é o espetáculo criado por integrantes do Cirque du Soleil

Em bom francês, a "L'Extraordinaire Voyage", a nova aventura do Futuroscope, é exibida em uma tela curva de 600 m². Com óculos 3D, os visitantes assistem a um vídeo que simula uma viagem. Para que a experiência seja ainda mais real, as sensações de todo o percurso são transmitidas pelos assentos, que se inclinam em até 90 graus. Confira o vídeo:

O parque também chama atenção do público por suas atrações de toque futurista, como a "La Forge aux Etoiles", o espetáculo criado por integrantes do Cirque du Soleil. nele, o público contempla o encontro mágico entre uma menina e um gigante quem tem os pés. O show está montado em um palco aquático de 7.000 m².

O parque

O Futuroscope é o segundo maior parque de diversão da França e contabiliza mais de 45 milhões de visitantes, desde a sua abertura em 1987. Situado perto de Poitiers na região Poitou- Charentes, fica a 80 minutos de Paris e a uma hora de La Rochelle.

Além das suas atrações únicas e imersivas, o parque também renova 50% das suas atraçõesa cada dois anos, o que contribui em grande parte para o seu sucesso.

Com 60 hectares e pelo menos 30 experiências inesquecíveis, o Futuroscope acolhe os visitantes de todas as idades. Entre as principais atrações está a máquina de viajar no tempo, com os Rabbids e Arthur, uma aventura 4D criada pelo diretor Luc Besson.

Mais informações: futuroscope.com.