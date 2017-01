Para aproveitar as férias com segurança

14:00 · 24.01.2017 / atualizado às 09:12 · 25.01.2017

Filtro solar para proteger a pele e hidratação para que o excesso de calor não atrapalhe o descanso são dicas imprecindíveis em toda alta temporada. Nessas épocas do ano, é comum aproveitar melhor os atrativos naturais como mar, rios e cachoeiras para aplacar o calor e fazer algumas atividades de aventura e ecoturismo. É necessário, contudo, ficar atento a alguns cuidados e curtir ao máximo cada passeio com segurança. Fique, portanto, atenta às dicas do Ministério do Turismo:

No mar, o banhista deve observar a cor das bandeiras que fazem a sinalização: verde (segurança), amarela (atenção), vermelho (perigo) e preta (ausência de salva-vidas). O indicado sempre é optar pelo banho em ambiente seguro, com água até a cintura. Marés altas, ressacas e enchentes oferecem mais riscos aos banhistas.

Balneários de rios e lagoas também oferecem riscos aos banhistas. Por isso, obedeça aos alertas sobre correntezas e águas profundas, mesmo que esteja usando equipamentos auxiliares como boias e coletes. As correntes modificam a profundidade sem aviso prévio. Não pule das cachoeiras, pontes e pedras, nem mesmo em águas paradas. Esse tipo de mergulho pode causar acidente e lesionar a coluna vertebral.

Nas cachoeiras, outro perigo são as trombas d`água provocadas por cheias repentinas em decorrência de chuvas fortes. Em caso de temporais nas cabeceiras dos rios, afaste-se imediatamente dos cursos d`água. Na ausência de socorro especializado, caso presencie um afogamento, evite se aproximar da vítima diretamente. Enquanto o resgate não chega, jogue algum material flutuante para a pessoa se apoiar (boia, prancha, bola, isopor, madeira).

Piscinas de clubes, hotéis e parques aquáticos também são muito frequentadas no verão. O banhista deve respeitar os limites de peso e altura e a profundidade para uso de cada equipamento. Se a piscina for em casa, evite brinquedos e boias nas bordas e dentro d`água para não atrair crianças e, se estiver fora de uso, o ideal é ficar coberta por precaução. Outra preocupação com acidentes é acionar o filtro da piscina somente fora do horário de uso.

As crianças merecem atenção especial nessa época. O uso de pulseira de identificação, com telefone, endereço e nomes de cada criança e dos pais ajuda a localizá-las caso se percam. Na praia ou em águas paradas, os pais devem supervisionar os filhos permanentemente. Boias e coletes facilitam o banho e reduzem os riscos na água.

As trilhas, abertas ou em mata fechada, proporcionam contato direto com a fauna e a flora e, normalmente, conduzem a outros atrativos naturais. A aventura pode render momentos inesquecíveis, mas requer cuidados em relação a quedas em relevo acidentado, picadas de insetos e ataques de animais peçonhentos. Outra recomendação, para quem não conhece o roteiro, é fazer a trilha acompanhado de um guia e caminhar apenas durante o dia.