Palmas terá primeiro distrito turístico da América Latina

12:55 · 02.05.2018

A capital do Tocantins planeja instalar o primeiro distrito turístico do Brasil, em parceria com o Ministério do Turismo ( Flávio André - MTUR )

Prevista no novo Plano Diretor da capital tocantinense, a iniciativa reserva uma área total de 10 milhões de m² entre a Serra do Lajeado e o Lago de Palmas, ao Norte da cidade, para empreendimentos turísticos, como parques temáticos, hotéis, bares e restaurantes. Será o primeiro distrito turístico do País.

Em reunião realizada em Brasília, entre o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, e a prefeita da cidade, Cinthia Ribeiro, o projeto foi comparado ao exemplo bem-sucedido de Cancún, no México. O próximo passo será avaliar os detalhes no âmbito do Prodetur + Turismo, que busca reforçar o desenvolvimento do setor. “Esperamos que o projeto seja exemplar no desenvolvimento de potencialidades semelhantes em todas as 27 unidades da Federação”, frisou Lummertz.

O ministro esclarece que o programa facilita o acesso de estados e municípios a linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados. “Arrisco dizer que esse será um grande legado. Nós já estamos em negociação com a Universal (parque de Orlando, no Estados Unidos) e a Disney, além de bares e restaurantes”, adiantou a prefeita Cinthia Ribeiro.

Projeto inovador

O distrito que será voltado ao turismo está localizado a 10 Km do centro de Palmas e deverá ser loteado para negociação com os empreendimentos. Para o presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Alain Baldacci, a iniciativa tem muito potencial. “Vamos começar a captar maciços investimentos estrangeiros. Palmas poderá, inclusive, atrair turistas de todo o Norte da América do Sul”, aposta.

Porta de entrada das belezas únicas do Jalapão, um dos principais destinos de aventura e natureza do Brasil, e cenário de arrojada arquitetura, Palmas também oferece aos visitantes as belas praias do Lago de Palmas, formado pela Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães. No local, com 8 km de largura e 172 km de extensão, é possível praticar atividades como esportes náuticos, pesca esportiva e realizar passeios de barco.